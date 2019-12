«The Final Four» | Μεγάλη ανατροπή! Έτσι διαμορφώθηκε η τετράδα του τελικού!

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του «The Final Four» άρχισε!

Στον ανατρεπτικό ημιτελικό που παρακολουθήσαμε χθες, η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη ήταν η πρώτη παίκτρια που πήρε από την αρχή το εισιτήριο για τον τελικό, καθώς οι κριτές αποφάσισαν ομόφωνα να της δώσουν την ασυλία.

Οι υπόλοιποι Final Four Αλντιόν Ζέκιο, Γιώργος Πασχαλιάς και Δέσποινα Ζήκου μονομάχησαν με τους παλαιότερους παίκτες Βαρβάρα Αργυρού, Σάκης Καραθανάσης, Μάνος Κοκολάκης που είχαν περάσει από το παιχνίδι και το κοινό αποφάσισε ποιος τελικά θα καθίσει στην καρέκλα!

Δείτε τις μονομαχίες της βραδιάς:

Βαρβάρα Αργυρού – Δέσποινα Ζήκου

Τη μονομαχία κέρδισε η Βαρβάρα Αργυρού.

Σάκης Καραθανάσης – Γιώργος Πασχαλιάς

O Σάκης Καραθανάσης πήρε πίσω τη θέση του.

Μάνος Κοκολάκης – Αλντιόν Ζέκιο

Τη μονομαχία κέρδισε ο Μάνος Κοκολάκης και πέρασε στον τελικό.

Έτσι λοιπόν, η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη και οι τρεις πρώην Final Four Βαρβάρα Αργυρού, Σάκης Καραθανάσης, Μάνος Κοκολάκης πηγαίνουν στον τελικό του «The Final Four»!