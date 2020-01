Τα 100 καλύτερα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ΟΛΩΝ των εποχών!

Το tralala.gr σε πάει μια βόλτα στις μεγαλύτερες Χριστουγεννιάτικες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ποιο είναι το κριτήριο? Μα φυσικά η κατάταξή τους στο Billboard Chart! Πάμε να δούμε από το 100 έως και το νούμερο 1!

Sleigh Ride – Air Supply ( 1987 )

Οι Air Supply αλλάξανε το «Birthday Party» σε ένα μοναδικό Christmas Party.

http://www.youtube.com/watch?v=rWwBDTmAQP4

Merry Christmas Baby – Bruce Springsteen & The E Street Band ( 1987 )

Το τραγούδι αυτό αποτελεί τόσο μεγάλη επιτυχία που έχει βρεθεί σε 6 διαφορετικά Albums!

Santa Claus Is Coming To Town – Frank Sinatra και Cyndi Lauper ( 1992 )

To ντουέτο του Frank Sinatra με την Cyndi Lauper, κυκλοφόρησε στην συλλογή: «A Very Special Christmas 2»

http://www.youtube.com/watch?v=Y3q76R7UYwc

Hark! The Herald Angels Sing – Carrie Underwood (2009)

Αυτή Version του κλασικού Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, κυκλοφόρησε στην συλλογή : « A Very Special Christmas 7 ».

http://www.youtube.com/watch?v=EeP4XH6_8mw

What Christmas Means To Me – Stevie Wonder ( 1967 )

Αυτό το τραγούδι του Wonder αποτέλεσε μέρος του Sountrack της ταινίας “Elf” το 2003.

Sleigh Ride – The Carpenters (1978 )

Η επιτυχία των Carpenters έπαιζε και το 2007 στα Hot Holiday Songs chart.

Hawaiian Christmas Song – Bing Crosby και The Andrews Sisters ( 1950 )

Το τραγούδι αυτό μπορεί να είναι του 1950, αλλά έπαιξε και στην κωμωδία του 1989: «National Lampoon’s Christmas Vacation».

http://www.youtube.com/watch?v=QfuYe8lmQj4

Santa Baby – Taylor Swift ( 2007 )

Η Taylor Swift στην δικιά της Country έκδοση του κλασικού τραγουδιού.

It’s The Most Wonderful Time Of The Year – Amy Grant ( 1992 )

Το Album που περιείχε αυτό το τραγούδι έφτασε στη θέση νούμερο 2 του Billboard 200 στις 26 Δεκεμβρίου του 1992.

Mistletoe – Colbie Caillat ( 2007 )

Αυτό το τραγούδι μπήκε σε 7 Billboard Chats συμπεριλαμβανομένων και των: Hot 100, Hot Digital Song και Holiday/Seaonal Digital Songs.

Carol Of The Bells – Mannheim Steamroller ( 1988 )

Αυτό το Instrumental τραγούδι υπήρχε στο Album «A Fresh Aire Christmas» που έγινε 6 φορές πλατινένιο.

Grandma Got Run Over By A Reindeer – Elmo & Patsy ( 1984 )

Το συγκεκριμένο τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στο Hot 100 και στο Hot 100 Country Songs αλλά και ως Ringtone αρκετά χρόνια αργότερα, στο Hot RingMasters.

Christmas In Hollis – Run-D.M.C ( 1987 )

Το τραγούδι έπαιξε στην ταινία: «Die Hard».

Christmas Wrapping – The Waitresses ( 1982 )

Αυτό το τραγούδι διασκευάστηκε από τις Spice Girls το 1998.

We Need A Little Christmas – Percy Faith Orchestra

Αυτή η version του τραγουδιού έφτασε το νούμερο 24 στα Holiday Songs Cart του 2005.

http://www.youtube.com/watch?v=3iNFtm3jkTM

The Christmas – Chris Brown ( 2007 )

Τραγούδι που έπαιξε στην ομώνυμη ταινία στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστούσε και ο Chris Brown.

Here Comes Santa Claus – Elvis Presley ( 1959 )

Το τραγούδι αυτό αποτέλεσε μέρος της Χριστουγεννιάτικης συλλογής του Elvis «Christmas Album», που έγινε ξανά γνωστή στη δεκαετία του 80′ περνώντας περισσότερες από 10 εβδομάδες στο Billboard 200 το 1985.

Merry Christmas, Happy Holidays – N’ Sync ( 1998 )

Στο Video Clip βλέπουμε τον Gary Coleman ως καλικάντζαρο να ζητάει βοήθεια από τα μέλη του Group για να σώσουν τα Χριστούγεννα.

Frosty The Snowman – Jimmy Durante ( 1969 )

Αυτό το τραγούδι του Jimmy Durante έκανε το δυνατό του Comeback το 2005 όπου έγινε πολύ δημοφιλές ως Ringtone φτάνοντας στο νούμερο 7 των Hot Ringtones Chart.

Sing, Sing, Sing – Chris Tomlin ( 2008 )

Άλλο ένα τραγούδι με μεγάλη επιτυχία στα Charts αφού εμφανίστηκε σε πάνω από 6 Charts μεταξύ και του Hot Christian Songs τον Ιανουάριο του 2010.

Let It Snow – Boyz II Men ( 1993 )

Το τραγούδι αυτό εκτός από τη θέση 17 του Hot R&B/Hip-Hop Chart τον Ιανουάριο του 1994, έκανε την εμφάνιση του και σε άλλα Charts μεταξύ των οποίων και εκείνο των Hot Singles Sales Chart.

Peace On Earth/Little Drummer Boy – David Bowie και Bing Crosby ( 1977 )

Αυτή η διασκευή των κλασικών τραγουδιών άγγιξε πολύ κόσμο για αυτό το λόγο κατέλαβε πολλές θέσεις σε διαφορετικά Charts του Billboard.

Charlie Brown Christmas – Norman Brown

Έκανε την εμφάνιση του το 2005 σε μια συλλογή με το όνομα: 40 χρόνια: A Charlie Brown Christmas.

Deck The Halls – Mannheim Steamroller ( 1997 )

Αυτό το διάσημο τραγούδι έφτασε στο νούμερο 10 στο Holiday Songs Chart με αυτή του Version το 2001.

Celebrate Me Home – Kenny Loggins ( 1977 )

Ο Kenny Loggins έφτασε στο νούμερο 1 με αυτό το τραγούδι στο Hot Holiday Songs Chart.

Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – Aaron Neville ( 1993 )

Καλλιτέχνες που βρέθηκαν στα Charts μαζί του είναι οι: Boyz II Men, Martina McBride, Dean Martin, Michael Buble και Carly Simon.

O Holy Night – Celine Dion ( 1998 )

Η Celine μπορεί να έχει μια πολύ επιτυχημένη εκδοχή του τραγουδιού αλλά δεν είναι η μόνη. Οι: Faith Hill, LeAnn Rimes, Carrie Underwood, Josh Groban και Clay Aiken το έχουν επίσης διασκευάσει.

http://www.youtube.com/watch?v=9PmI1yGKvQg

O Tannenbaum – Vince Guaraldi Trio ( 1965 )

Αποδεικνύοντας ότι τα καλά τραγούδια είναι και διαχρονικά, αυτό το τραγούδι εμφανίστηκε και στο Hot Holiday Song chart και το 2009!

Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – Dean Martin ( 1966 )

Ο Dean ξέρει καλά την μελωδία! Αυτό το τραγούδι αν και παλιό βρέθηκε στα: Hot Digital Songs το 2005, στα Hot Ringtones το 2007 και στα Holiday/Seasonal Digital Songs το 2010.

Mary, Did You Know? – Kenny Rogers και Wynonna ( 1997 )

Αυτό το τραγούδι έκανε επιτυχία όχι μόνο στο Country Chart αλλά και στο Holiday/Seasonal Digital Songs Chart τον Οκτώβριο του 2010!

Christmas ( Baby Please Come Home ) – Mariah Carey ( 1994 )

Αυτό το τραγούδι που γράφτηκε από τον θρυλικό παραγωγό Phil Spector, παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1963 από την Darlene Love.

Baby, It’s Cold Outside – Lady Antebellum ( 2008 )

Ο τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι και το νούμερο 30 του Holiday/Seasonal Digital songs τον προηγούμενο μήνα.

O Holy Night – Josh Groban ( 2002 )

Και ο Josh Groban έφτασε το τραγούδι του σε 6 Billboard Charts!! Μάλιστα και το νούμερο 1 στα: Adult Contemporary το 2002.

The Little Drummer Boy – Bob Seger & the Silver Bullet Band ( 1987 )

Το τραγούδι αυτό συμπεριλήφθηκε στην 4 φορές πλατινένια συλλογή «A Very Special Christmas».

Rudolph The Red Nosed Reindeer – Burl Ives ( 1964 )

Αυτό το τραγούδι του έφερε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτές τις τέσσερις δεκαετίας που ακόμα και το Νοέμβριο του 2007, βρέθηκε στο Hot Holiday songs Chart.

http://www.youtube.com/watch?v=G_Nzs_AYQDA

Have Yourself A Merry Little Christmas – James Taylor

Τι θέσεις κατέλαβε αυτό το τραγούδι στα Charts? No. 4 στο Adult Contemporary το 2002, εμφάνιση στο Hot Ringtones Chart το 2004 και 2006 και τη θέση No. 3 στο Hot Holiday Songs Chart.

Here Comes Santa Claus – Gene Autry ( 1947 )

Τα πιο κλασικά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια γράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια αλλά ο Gene Autry είχε την τύχη να είναι μέρος της σύνθεσης του “Here Comes Santa Claus”.

It’s The Most Wonderful Time Of The Year – Johnny Mathis ( 1963 )

Αυτό το τραγούδι δεν μπήκε στα Charts μόνο με τη φωνή του Mathis αλλά και με τω: Andy Williams, Amy Grant, Harry Connick Jr και Garth Brooks, επίσης.

Silent Night – The Temptations ( 1995 )

Οι Temptations είδαν το τραγούδι τους στο νούμερο 16 του Hot R&B/Hip-Hop Songs Airplay Chart το 1995.

Sleigh Ride – The Ronettes ( 1963 )

Η παραγωγή αυτού του τραγουδιού έγινε από τον Phil Spector και εμφανίστηκε στο δίσκο «A Christmas Gift For You From Philles Records».

Winter Wonderland – Amy Grant ( 1992 )

Το Album «Home For Christmas» που ήταν και αυτό που περιείχε το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε πλατινένιο 11 μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1992.

Do You Hear What I Hear? – Vanessa Williams ( 1996 )

Το τραγούδι αυτό έφτασε στη θέση No. 15 στο Adult Contemporary Chart το 1997.

Baby It’s Cold Outside – Dean Martin και Martina McBride ( 2007)

Το τραγούδι αυτό, πέρασε καιρό στο Hot Country Songs Chart το 2007, 12 χρόνια μετά το θάνατο του Dean Martin ανήμερα Χριστουγέννων το 1995.

Someday At Christmas – Stevie Wonder ( 1967 )

Αυτό το τραγούδι ήταν και το κεντρικό από τον Χριστουγεννιάτικο δίσκο του Stevie Wonder, το 1967.

I Saw Mommy Kissing Santa Claus – John Mellencamp ( 1987 )

Πολύ πριν το πάρουν οι Mellencamp, αυτό το τραγούδι ήταν επιτυχία από τους Jackson 5.

Carol Of the Bells – David Foster ( 1993 )

Αυτό το τραγούδι κατέλαβε καλή θέση στα Charts πιο πρόσφατα το 2008 όπου έφτασε στη θέση 21 του Hot Holiday Songs.

I Saw Mommy Kissing Santa Claus – The Jackson 5 ( 1970 )

Μεγάλη επιτυχία των Jackson 5 τη δεκαετία του 70 που μάλιστα έδωσε το όνομά της και σε τηλεοπτική ταινία το 2001.

Santa Baby – Madonna ( 1987 )

Το γνωστό Material Girl διασκεύασε το κλασικό τραγούδι της Eartha Kitt 34 χρόνια μετά.

Home For The Holidays – The Carpenters ( 1984 )

Αυτό το τραγούδι υπήρξε μέσα από το δίσκο των Carpenters “An Old Fashioned Christmas” που δυστυχώς κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Karen Carpenter.

Happy Holidays / The Holiday Season – Andy Williams ( 1962 )

Οι δύο μελωδίες που αποτελούν το τραγούδι του Andy Williams, είναι γραμμένο από τον Irving Berlin και τον Kay Thompson.

It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas –Bing Crosby ( 1951 )

Αυτό το 50’s που ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Crosby, μετά έγινε επανεκτέλεση από πολλούς όπως ο Perry Como και The Chipmunks.

http://www.youtube.com/watch?v=GcZAwoip5aY

What Child Is This – Andrea Bocelli και Mary J. Blidge ( 2009 )

H Diva της R&B και η τραγουδίστρια της όπερας με αυτή τους τη συνεργασία κατάφεραν να μπουν σε 5 Charts!

God Rest Ye Merry Gentlemen – Barenaked Ladies & Sarah McLachlan (2000)

Αυτό το τραγούδι ερμηνεύτηκε και από τους: MercyMe, Rascal Flatts και Garth Brooks μέσα στα χρόνια.

Christmas ( Baby Please Come Home ) – U2 (1987)

Αυτό το τραγούδι των U2 κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το δίσκο – τεράστια επιτυχία του συγκροτήματος «The Joshua Tree».

Step Into Christmas – Elton John ( 1973 )

Η δεύτερη πλευρά αυτού του τραγουδιού, ήταν το επίσης Χριστουγεννιάτικο «Ηο! Ηο! Ηο! ( Who’d Be a Turkey at Christmas )».

Same Old Lang Syne – Dan Fogelberg ( 1981 )

Ο δίσκος που περιλάμβανε αυτό το τραγούδι, «The Innocent Age», έγινε δύο φορές πλατινένιος!

All I Want For Christmas Is You – Vince Vance & The Valiants

Αυτό το τραγούδι, έπιασε τη θέση νούμερο 31 στο Hot Country Songs Charts.

http://www.youtube.com/watch?v=I1VkMBi9vvw

The Chanukah Song – Adam Sandler ( 1994 )

Ο Sandler έχει κάνει πολλά χιουμοριστικά τραγούδια για τα Χριστούγεννα όπως μάλιστα και το «Eight Crazy Nights» από την ταινία κινουμένων σχεδίων του 2002.

The Little Drummer Boy – Harry Simeone Chorale ( 1965 )

Το Drummer Boy της Simeone ήταν τόσο δημοφιλές που έγινε χρυσό το 1969.

Hear – Whitney Houston ( 1987 )

Αυτή η άποψη εκτέλεση της Whitney Houston στο κλασικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι είναι ένα από τα 8 τραγούδια αυτής της λίστας που υπάρχουν και στη συλλογή «A Very Special Christmas».

The 12 Days Of Christmas – Straight No Chaser

Οι Straight No Chaser είδανε την αποδοχή του κόσμο για αυτό το τραγούδι όταν το 2009 ανέβηκε στο νούμερο 5 του Adult Contemporary tally.

This Christmas – Donny Hathaway (1970)

Τι κι αν η κλασική Version του τραγουδιού δεν μπήκε ποτέ στο Hot 100? Αυτό έγινε με τη διασκευή του Chris Brown, που έφτασε στο νούμερο 62 τον Ιανουάριου του 2008.

The Chipmunk Song – The Chipmunks ( 1958 )

Αυτό το τραγούδι ήταν τεράστια επιτυχία αφού μάλιστα παρέμεινε για 4 εβδομάδες στη θέση νούμερο του Billboard Hot 100.

http://www.youtube.com/watch?v=6hAUWyp0qzs

Christmas Time Is Here – Vince Guaraldi Trio ( 1965 )

Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 3 χρόνια μετά το μοναδικό Hot 100 τραγούδι τους, «Cast Your Fate To The Wind».

Santa Claus Is Comin’ To Town – The Jackson 5 ( 1970 )

Το τραγούδι αυτό βγήκε μετά από 4 νούμερο 1 στο Hot 100 για τον Βασιλιά της Pop και τα αδέρφια το. Έφτασε στην κορυφή του εποχιακού Billboard Chart το 1970 και 1971.

Believe – Josh Groban ( 2004 )

Αυτό το τραγούδι έκανε την εμφάνιση του στην ταινία κινουμένων σχεδίων, «The Polar Express» και βρέθηκε στη νούμερο 1 θέση του Adult Contemporary Chart το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.

Winter Wonderland – Eurythmics ( 1987 )

Την χρονιά που κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι οι Eurythmics και συγκεκριμένα την περίοδο των Χριστουγέννων, είδαν το τραγούδι τους «I Need A Man» στο Hot 100.

It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Johhny Mathis ( 1986 )

Η Version του Mathis για αυτό το τραγούδι όπως όλοι θυμόμαστε έπαιξε στην ταινία: «Home Alone 2: Lost In New York».

You’re A Mean One, Mr. Grinch – Thurl Ravenscroft ( 1966 )

Ο Thurl ήταν γνωστός για τη φωνή του που δάνειζε στον Tony Tiger για τα Frosted Flakes!

Do They Know It’s Christmas? – Band Aid ( 1984 )

Το τραγούδι αυτό διοργανώθηκε από τον Bob Geldof για την καταπολέμηση της πείνας στην Αιθιοπία. Οι Band Aid ήταν πολλοί τραγουδιστές ενωμένοι όπως οι: Paul McCartney, David Bowie, μέλη των U2, Duran Duran, The Police και Culture Club.

Jingle Bell Rock – Hall & Oates ( 1983 )

Την χρονιά που έκαναν αυτή τη διασκευή τρία τραγούδια τους μπήκαν στο Top 10 του Hot 100. Τα τραγούδια αυτά είναι: «One On One», «Family Man» και «Say It Ain’t So».

http://www.youtube.com/watch?v=3_RStwfTAmE

Sleigh Ride – Leroy Anderson ( 1948 )

H Version του Anderson ήταν μια από εκείνες που μπήκαν στο Chart. Οι υπόλοιπες είναι: Air Supply, The Carpenters και the Ronettes.

Little Saint Nick – The Beach Boys ( 1963 )

Αυτό το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 3 των εποχιακών τραγουδιών του Billboard τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1963.

Merry Christmas Darling – The Carpenters (1970 )

Το Glee πρόσφατα πήρε αυτό το τραγούδι που φτιάχτηκε 40 χρόνια πριν!

I Want A Hippopotamus For Christmas – Gayla Peevey ( 1953 )

Η Gayla Peevey ήταν 10 χρονών όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι!!

Santa Baby – Earth Kitt ( 1953 )

Η Earth Kitt πήγε τέλεια με αυτό το τραγούδι όπως και η Madonna που το κυκλοφόρησε λίγα χρόνια αργότερα!

Christmas Tree – Lady Gaga ( 2008 )

Ένα ακόμη τραγούδι της Lady Gaga που κατέκτησε τα Charts! Το τραγούδι αυτό έφτασε στο νούμερο 23 των Holiday/ Seasonal Digital Songs το Νοέμβριο του 2010.

Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – Michael Buble (2005)

Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε από τον Buble στην California μια από τις πιο καυτές ημέρες του χρόνου.

Rudolph The Red Νosed Reindeer – Gene Autry ( 1950 )

Αυτό το τραγούδι εμφανίστηκε στα Charts ξανά και ξανά μετά το θάνατο του Autry το 1998.

Last Christmas – Glee ( 2009 )

Τα παιδιά από το Glee διασκευάσανε αυτό το τραγούδι και φυσικά μπήκανε στο Hot 100 όπως άλλωστε το Glee καταφέρνει συνήθως! Αυτό το τραγούδι όμως γράφτηκε πρωτοτραγουδήθηκε από τους Wham! Το 1984.

Please Come Home For Christmas – Eagles ( 1978 )

Η δεύτερη πλευρά αυτού του Hot 100 τραγουδιού ήταν το «Funky New Year».

Blue Christmas – Elvis Presley ( 1957 )

Ο Βασιλιάς δεν δυσκολευότανε πολύ στο να κάνει επιτυχίες! Μάλιστα, αυτό το «Μπλε» το έκανε χρυσό!

Wonderful Christmas Time – Paul McCartney ( 1979)

Αυτό το τραγούδι που μπήκε στο Top 10 τραγουδιών διακοπών πέρυσι, αν το γύρναγες στην δεύτερη πλευρά του άκουγες το : Rudolph The Red – Nosed Reggae!!

Santa Claus Is Comin’ To Town – Bruce Springsteen ( 1981 )

Το πιο γνωστό τραγούδι του «The Boss» που ηχογραφήθηκε το Δεκέμβρη 1975 και έφτασε στο νούμερο 1 μια δεκαετία μετά ακριβώς τον ίδιο μήνα!

Last Christmas – Taylor Swift ( 2007 )

H Taylor προστίθεται στη λίστα εκείνων που έκαναν επιτυχία με το τραγούδι των Wham!. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε στο δίσκο της : «Sounds Of The Season».

Where Are You, Christmas? – Faith Hill (2000)

Μια Version αυτού του τραγουδιού έπαιξε στην ταινία: «How The Grinch Stole Christmas» όπου πρωταγωνιστούσε η μελλοντική ηθοποιός του Gossip Girl, Taylor Momsen σε ηλικία 7 ετών!

Happy X- Mas ( War Is Over ) – John Lennon ( 1971 )

Μπορεί αυτό το τραγούδι να είναι Χριστουγεννιάτικο, αναφέρεται όμως και στον πόλεμο στο Βιετνάμ αποτελώντας ένα τραγούδι ειρήνης!

The Christmas Shoes – NewSong ( 2000 )

Αυτό το λυπητερό τραγούδι που αναφέρεται σε ένα αγόρι που προσπαθεί να αγοράσει παπούτσια στην μαμά του που πεθαίνει φτιάχτηκε και σε βιβλίο και σε ταινία το 2002.

Christmas Canon – Trans – Siberian Orchestra ( 1998 )

Αυτό το Canon έχει προγραμματιστεί από τον Johann Pachelbel’s Cannon στο D Major.

It’s The Most Wonderful Time Of The Year – Andy Williams ( 1963 )

To «Wonderful» εμφανίζεται στο δίσκο «The Andy Williams Christmas Album» αλλά ένα άλλο τραγούδι από το δίσκο τα πήγε ακόμα καλύτερα, το «White Christmas».

Last Christmas – Wham! ( 1984 )

Ένα από τα πιο διάσημα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών που διασκευάστηκε από πολλούς! Την χρονιά του Last Christmas, οι What είχανε άλλα δύο νούμερο 1, τα : «Wake Me Up Before You Go-Go» και «Careless Whisper».

White Christmas – Bing Crosby ( 1942 )

Έχει γραφτεί από τον Irving Berlin και είχε «ειρωνικά» κυκλοφορήσει στη μέση του καλοκαιριού για την ταινία «Holiday Inn» και έδωσε άρωμα Χριστουγέννων στην μέση του Ιουλίου!!

The Christmas Song – Nat King Cole ( 1960 )

Αυτό το τραγούδι, του οποίου η δεύτερη πλευρά είχε το «The Little Boy That Santa Claus Forgot», έμεινε δύο εβδομάδες στο Hot 100 τον Δεκέμβριο του 1960.

Holly Jolly Christmas – Burl Ives ( 1964 )

Τα τραγούδι αυτό πέρασε 15 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή των Holyday Songs από το 2004.

Feliz Navidad – Jose Feliciano (1970)

Αυτό το τραγούδι ειδικά στην Ισπανία κυκλοφόρησε σε κόκκινο βινύλιο! Μάλιστα, η διασκευή του Jon Secada έφτασε στο νούμερο 3 του Adult Contemporary το 2006.

Jingle Bell Rock – Bobby Helms ( 1957 )

Ο Helms έφτασε αυτό το τραγούδι στο Hot 100 δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1957 αλλά ξαναέγινε επιτυχία στο Hot 100 το 1958, 1960, 1961 και 1962.

Christmas Eve/Sarajevo 21/24 – Trans-Siberian Orchestra ( 1996 )

Το τραγούδι αυτό είχε αρχικά ηχογραφηθεί από τους Rockers Savatage και έφτασε το νούμερο 34 στο Adult Contemporarty για τους Trans-Siberian Orchestra το 1996. Από τότε έγινε Must για τα Χριστουγεννιάτικα Charts!

Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee ( 1958 )

Η Branda Lee ήταν μόλις 14 χρονών όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι και έκανε το πρώτο της Top 5 hit στο Hot 100 την επόμενη χρονιά με το «Sweet Nothin’s».

All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey (1994 )

Η Mariah Carey είναι η Βασίλισσα των καλάντων με το «All I Want For Christmas Is You» που κατάφερε να κάνει τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία παρά το γεγονός ότι ήταν απλά μέρος Album και όχι Single! Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Carey έφτασε δέκα νούμερο 1 στο Hot 100 πριν αυτό το τραγούδι κυκλοφορήσει!

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Θωμαή Καραθάνου