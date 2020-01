Ακούστε τα 7 εμπορικότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών

Χριστούγεννα και τα ραδιόφωνα έχουν πάρει φωτιά, παίζοντας ολημερίς χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, παλιές και καινούριες. Πολλοί μεταγενέστεροι καλλιτέχνες επιδιώκουν να δημιουργήσουν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μεταξύ άλλων οι Mariah Carey, Wham, Whitney Houston, Kelly Clarkson, Bob Dylan, Leona Lewis. Μπορεί να αποτελούν επιτυχίες, ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι ισχυρίζονται πως κανένα δεν είναι σαν τα… παλιά κλασικά Christmas songs. Κι αυτά τα τραγούδια, λοιπόν, αν και εποχιακά, έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

Τα φυσικά αντίτυπα, αλλά και τα σύγχρονα digital downloads (ψηφιακές αγορές) έχουν «εκτοξεύσει» τα τραγούδια αυτά στην κορυφή των charts, με τις πωλήσεις τους να ξεκινούν από τα 6.000.000 και να φτάνουν τον αριθμό ρεκόρ των 50.000.000.

Οι αριθμοί πωλήσεων μετρήθηκαν από την Nielsen SoundScan Και ξεκινάμε….

1. White Christmas – Bing Crosby (50 Million)

2. Silent Night – Bing Crosby (30 Million)

3. Do They Know It’s Christmas? – Band Aid (12 Million)

4. Rudolph The Red-Nosed Reindeer – Gene Autry (8 Million)

5. The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late) – The Chipmunks (6 Million)

6. Jingle Bells – Bing Crosby (6 Million)

7. The Little Drummer Boy – Harry Simeone Chorale (6 Million)

Kαι καλά μας Χριστούγεννα!!!