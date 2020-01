Δείτε 20 από τα χειρότερα εξώφυλλα Χριστουγεννιάτικων άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ!

Λίγο η θέληση για πρωτοπορία, λίγο ο υπερβάλλων ζήλος, λίγο η έλλειψη γούστου και ιδού τα τραγικά αποτελέσματα!

Αρχικά, πάρτε για παράδειγμα το εξώφυλλο του Kenny Chesney. Μαυρισμένος, με λάγνο ύφος, φορώντας ένα αμάνικο μπλουζάκι κι ένα σκουφάκι, υποστηρίζει ότι αυτό που θέλει για τα Χριστούγεννα, είναι «ένα καλό μαύρισμα». Απλά αστείος.

Όποιος είπε στον Rudy Ray Moore ότι ήταν καλό να βάλει στο εξώφυλλο του δίσκου του με τίτλο ‘This Ain’t No White Christmas!’ να ποζάρουν ημίγυμνοι έγχρωμοι άνθρωποι, έκανε μεγάλο λάθος και έχει μάλλον άσχημη αίσθηση του χιούμορ.

Εδώ πάλι, βλέπουμε έναν άντρα (αγνώστων λοιπών στοιχείων) ντυμένο σ’ ένα (μισάνοιχτο) σομόν σακάκι να γελάει υπερβολικά στημένα, ενώ το ερασιτεχνικά φτιαγμένο φόντο, θυμίζει κατάλογο από κατάστημα με είδη σπιτιού…

Σαν άλλος Αϊ-Βασίλης, ο Cee-Lo Green χρησιμοποιεί αντί για έλκηθρο μία Rolls Royce, την οποία σέρνουν λευκά άλογα, ενώ δίπλα του, κάθεται ένας τάρανδος ο οποίος οδηγεί κιόλας (!). Απλά κιτς!

Εδώ βλέπουμε τον Σουηδό μιμητή του Elvis Presley, Eilert Pilarm, ντυμένο κάτι μεταξύ Elvis και Άγιου Βασίλη, κι είμαστε σίγουροι πως δε θα θέλαμε να τον δούμε να πέφτει από την καμινάδα μας!

Οι stars του ‘Grease’, John Travolta και Olivia Newton-John ξαναέσμιξαν για να ποζάρουν για το ‘This Christmas’. Κι εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε, γιατί;

Φανταστείτε να κατεβαίνετε με φόρα τα Χριστούγεννα τις σκάλες και να δείτε τον Άι-Βασίλη καθώς και τον τρομακτικό και ανατριχιαστικό συνεργό του με την περίεργη περούκα και τα παιδικά ρούχα, να σας περιμένουν στο σαλόνι. Μπρρρ!

Στην Ολλανδία, ο Άγιος Βασίλης είναι κάτι σαν τον Πατέρα των Χριστουγέννων, χρησιμοποιεί βάρκα αντί για έλκηθρο κι έχει «μαύρους» βοηθούς, που ονομάζονται ‘Black Pete’. Μάλλον έτσι εξηγείται αυτός ο χριστουγεννιάτικος εφιάλτης-ιδέα.

Ο καημένος ο Mike Adkins. Ήθελε προφανώς να φανεί σαν ένας τρυφερός και όμορφος άντρας που αγαπάει τα ζώα στο ‘Thank You For The Dove’, αλλά μάλλον η προσπάθεια δεν πέτυχε, και το αποτέλεσμα είναι περισσότερο αστείο παρά τρυφερό.

Ο Thore Skogman αποφάσισε να φωτογραφηθεί με όλο το χριστουγεννιάτικό του δείπνο. Τόσα λεφτά έδωσε η παραγωγή κι ένα δέντρο της προκοπής δεν βρήκαν;

Ο Lenny Dee μοιάζει με ληστή των ’70s που κρύβεται από την αστυνομία σ’ ένα εμπορικό κατάστημα κι έχει πάρει ομήρους αυτά τα κακόμοιρα σκυλάκια…

Δεν είναι καλός οιωνός για ένα Χριστουγεννιάτικο album το εξώφυλλό του να μοιάζει με μια βιαστική εργασία MS Paint, και με το πρόσωπο του καλλιτέχνη να προστίθεται έτσι απλά. Επίσης, γιατί ο τίτλος να είναι ‘Hung For The Holidays’ («Κρεμασμένος στις διακοπές»), με δεδομένο ότι τα ποσοστά των αυτοκτονιών σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ αυτό το διάστημα του έτους, πραγματικά..;

Εδώ από πού να ξεκινήσουμε και που να τελειώσουμε… Γιατί το συγκρότημα αφού ονομάζεται The Surfers, ποζάρει μέσα σ’ ένα κανό; Πού βρήκαν αυτό το ροζ δέντρο και γιατί επέλεξαν να το βάλουν στη φωτογραφία;

Όποιος έχει δει αυτό το εξώφυλλο μικρός, σίγουρα θα έχει αποκτήσει παιδικά ψυχολογικά τραύματα. Πώς να μη γίνει αυτό όταν βλέπουμε έναν Άγιο Βασίλη χωρίς παντελόνι να περιφέρεται σε μια «porno wonderland»; Για να μη σχολιάσουμε το περιεχόμενο του σάκου του!

Μάλλον εδώ μπερδεύτηκαν και αντί να έχουν θέμα τη γαλοπούλα, έφτιαξαν φωτογραφία που θυμίζει το σήμα των KFC!

Αυτός εδώ πάλι, φοράει γυαλιά ηλίου για να προστατευθεί από την ακτινοβολία του Δεκεμβρίου… το βράδυ, ενώ χιονίζει!! Αυτό.

Μπορεί κάποιος να πει στον Άγιο Βασίλη ότι αυτός υποτίθεται ότι φέρνει χαρμόσυνα νέα σε όλους τους ανθρώπους; Γιατί εδώ το σοβαρό-λυπημένο ύφος του παραπέμπει σε «μη με ενοχλείτε, είμαι χαμένος στο διάστημα…».

Δεν έχουμε λόγια για το εξώφυλλο του Jimmy Pelham για το ‘Santa! Watch Your Claws’. Απλά αποκρουστικό…

Αυτό δηλαδή τώρα είναι ‘Christmas Record For Children’ («Χριστουγεννιάτικος Δίσκος για παιδιά»); Σίγουρα, αν θέλετε το παιδί σας να μείνει άυπνο για πολλές νύχτες, εξαιτίας του ανατριχιαστικού αυτού εξωφύλλου.

“Real kittens sing 20 holiday classics!” («Αληθινά γατάκια τραγουδούν 20 κλασσικές γιορτινές επιτυχίες!») υποστηρίζει το εξώφυλλο για το ‘Jingle Cats’. Να διευκρινίσουμε, ότι οι γάτες δεν ξέρουν τι είναι τα Χριστούγεννα, δε γνωρίζουν αγγλικά, δεν έχουν αίσθηση του ρυθμού και της μελωδίας και συνεπώς δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Σωστά; Άσε που αυτή η γάτα είναι λίγο ανατριχιαστική, δε νομίζετε;