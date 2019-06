SNIK: Ο κορυφαίος ράπερ της Ελλάδας, κέρδισε το βίντεο κλιπ της χρονιάς!

Το “Medusa” βραβεύτηκε ως το Video of the Year στα Mad Video Music Awards by Coca-Cola.

Ο SNIK, ο no1 ράπερ της Ελλάδας με τα κορυφαία hits, τα εκατομμύρια views & streams και τα sold out live σε όλη τη χώρα, κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο βίντεο κλιπ της χρονιάς στα φετινά Mad Video Music Awards by Coca-Cola.

Το official video του “Medusa” μετράει πάνω από 16.000.000 προβολές στο YouTube και ήταν αυτό που ψηφίστηκε ως το Video of the Year ανάμεσα στις 10 υποψηφιότητες.

Νωρίτερα, ο SNIK πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση παρέα με την Τάμτα στο ολοκαίνουργιο single τους «Senorita» που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες από τη Minos EMI / Universal, ενώ βρέθηκε στη σκηνή και με τον Noizy, έναν από τους δημοφιλέστερους ράπερ στη Γερμανία, παρουσιάζοντας το hit τους “Gango” αλλά και το ολοκαίνουργιο single τους “New Benz”.