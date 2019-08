Η λίστα με τα πιο ακριβά video clip όλων των εποχών!

Ένα video clip, για να είναι ακριβό δε χρειάζεται να κάνει… «μπαμ» και να φωσφορίζει αλλά να χρειάζεται μεγάλη τεχνολογική επεξεργασία, να έχει γυριστεί με κινηματογραφικές προδιαγραφές ή να έχει απλά τον καλύτερο σκηνοθέτη.

Πάμε να δούμε μαζί τη λίστα με τα πιο ακριβά video clip όλων των εποχών και να μάθετε πιο video clip βρίσκεται στην κορυφή..!

35. Myléne Farmer – California ( $700,000 ) (1996)

34. Britney Spears – Oops!…I Did It Again ($950,000) (2000)

33. Kanye West ( feat.Lupe Fiasco ) – Touch The Sky ($1,000,000) (2006)

32. Britney Spears – Toxic ($1,000,000) (2004)

31. Celine Dion – A New Day Has Come ($1,000,000) (2002)

30. The Sisters Of Mercy – Dominion/Mother Russia ($1,000,000) (1988)

29. Ayumi Hamasaki – Virgin Road ($1,000,000) (2010)

28. Michael Jackson – Thriller ($1,000,000) (1983)

27. Ayumi Hamasaki – Jewel ($1,100,000) (2006)

26. Kanye West – Stronger ($1,200,000) (2007)

25. Michael Jackson – Remember The Time ($1,200,000) (1992)

24. Duran Duran – Wild Boys ($1,200,000) (1984)

23. MC Hammer – Here Comes The Hammer ($1,300,000) (1991)

22. BLACKstreet & Janet Jackson (feat. Eve & Ja Rule) – Girlfriend/Boyfriend ($1,500,000) (1999)

21. Guns N’ Roses – November Rain ($1,500,000) (1992)

20. Michael Jackson (feat L.T.B) – Black or White ($1,500,000) (1991)

19. TLC – Unpretty ($1,600,000) (1999)

18. Ayumi Hamasaki – GREEN ($1,600,000) (2008)

17. Ayumi Hamasaki – Fairyland ($2,000,000) (2005)

16. Ayumi Hamasaki – My Name’s Women ($2,000,000) (2005)

15. George Michael – Freeek! ($2,000,000) (2004)

14. Missy Elliott – She’s A Bitch ($2,000,000) (1999)

13. Will Smith – Miami ($2,000,000) (1998)

12. Backstreet Boys – Larger Than Life ($2,100,000) (1999)

11. Michael Jackson – Bad ($2,200,000) (1987)

10. Celine Dion – It’s All Coming Back To Me Now ($2,300,000) (1996)

09. Busta Rhymes (feat. Janet Jackson) – What’s It Gonna Be?! ($2,400,000) (1999)

08. Mariah Carey – Heartbreaker ($2,500,000) (1999)

07. MC Hammer – Too Legit To Quit ($2,500,000) (1992)

06. Puff Daddy (feat. The Notorious B.I.G & Busta Rhymes – Victory ($2,700,000) (1998)

05. Guns N’ Roses – Estranged ($4,000,000) (1993)

04. Madonna – Bedtime Story ($5,000,000) (1995)

03. Madonna – Express Yourself ($5,000,000) (1989)

02. Madonna – Die Another Die ($6,100,000) (2002)

01. Michael Jackson & Janet Jackson – Scream ($7,000,000) (1995)

Στην κορυφή δε θα μπορούσαμε να μη συναντήσουμε τον Βασιλιά Michael Jackson ενώ ακολουθεί και η Βασίλισσα της Pop, Madonna!

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο αγαπημένα μας Video Clip τα οποία άλλαξαν και την ιστορία των Clips..!

Σημείωση: Πολλά Video είχαν ίδιο κόστος παραγωγής. Η ιεραρχία τους έγινε σύμφωνα με το πόσο θα κόστιζαν αυτά τα Video με τα σημερινά δεδομένα.

Επιμέλεια/ Παρουσίαση : Θωμαή Καραθάνου