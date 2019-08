Ακούστε τα 10+1 τραγούδια με τίτλους- ονόματα διασήμων που έγιναν επιτυχίες!

Μπορεί να πυροδοτηθεί από οτιδήποτε, ενώ ακόμα η ιστορία έχει αποδείξει και όπως θα δείτε και παρακάτω, πως τραγούδια έγιναν επιτυχίες με τίτλο… διάσημα πρόσωπα! Φυσικά η λίστα με τραγούδια που περιλαμβάνουν στον τίτλο τους διάσημους από την τηλεόραση, αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή είναι αρκετά μεγάλη..

Τι θα έλεγαν οι ίδιοι άραγε αν τα άκουγαν;

Συγκεντρώσαμε λοιπόν, μερικά από αυτά και σας τα παρουσιάζουμε!

«Grace Kelly» – Mika

«Marilyn Monroe» – Nicki Minaj

«Rasputin» – Boney M.

«Moves Like Jagger» – Maroon 5 & Christina Aguilera

«James Dean» – The Eagles

«Fred Astaire» – Donna Summer

«She’s Madonna» – Robbie Williams

«The Beatles and the Stone» – House Of Love

«Frank Sinatra» – Cake

«Hello… I’m Johnny Cash» – Alabama 3

«Marilyn Monroe» – Γιώργος Λεμπέσης