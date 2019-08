Ακούστε 15+2 τραγούδια για τεμπέληδες!

Η τεμπελιά και η βαρεμάρα είναι κάτι που όλοι μας έχουμε νιώσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, και κάτι που δεν μπορούμε να τ’ αποφύγουμε. Η ανάγκη του να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτα για λίγο διάστημα, είναι δελεαστική. Επίσης, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, η τεμπελιά δεν είναι ελάττωμα, αλλά αρρώστια, που πρέπει να θεραπεύεται.

Αυτό ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από μερικούς, γιατί ως γνωστόν όπως είπε και ο Σόλων, «Αργία μήτηρ πάσης κακίας».

Γι’ αυτό, «ποτέ μην αναβάλλεις για αύριο κάτι που μπορείς να κάνεις σήμερα».

Αυτό έκαναν και οι παρακάτω καλλιτέχνες κι έτσι δημιούργησαν αυτά τα τραγούδια, τα οποία εμπνεύστηκαν από αυτήν την αίσθηση.

Why Don’t You Get a Job? – The Offspring

https://www.youtube.com/watch?v=yR6A-Bk9eZQ

The Lazy Song – Bruno Mars

Lazy – X-Press 2 Feat. David Byrne

Lazy Bones – Green Day

https://www.youtube.com/watch?v=-caS0MmTnxo

Bills, Bills, Bills – Destiny’s Child

Stop And Stare – One Republic

The Lazy Sunbathers – Morrissey

https://www.youtube.com/watch?v=7T8Z96GYPG8

Βαριέμαι – Γιώργος Μαζωνάκης

Βαριέμαι – Νίκος Καρβέλας

Δικαίωμα στην τεμπελιά

Βεριτάμπλ Τεμπέλης – Σταύρος Τζουανάκος

Ο Αντώνης ο τεμπέλης – Πρόδρομος Τσαουσάκης

Ο Μανώλης ο τεμπέλης – Περπινιάδης Βαγγέλης

Ε, όχι και τεμπέλης – Ψόφιοι Κοριοί

Tempelis – the WORMS

Τεμπέλης – Εισβολέας

Ο τεμπέλης δράκος – Σωκράτης Μάλαμας