Ακούστε 15 τραγούδια για ποτά και cocktails!

Το μόνο σίγουρο είναι πως με την σημερινή μας λίστα μπορείτε να «μεθύσετε» άφοβα!

Η θερμοκρασία έχει φτάσει κυριολεκτικά στα υψηλότερα της επίπεδα και οι τρόποι να δροσιστούμε είναι μετρημένοι στα δάχτυλα! Λίγοι αλλά αποτελεσματικοί! Αν λοιπόν δεν σας αρκεί η πρόταση να ξεχυθείτε στις κοντινότερες σας παραλίες, αν το air-condition χάλασε και ο ανεμιστήρας σας, σας έχει «πάρει τα αυτιά» τότε μόνο μία λύση σας έχει μείνει! Προμηθευτείτε κάμποσα παγάκια και αρκετά από τα αγαπημένα σας «ξίδια» προκειμένου να διορθώσετε τουλάχιστον την δίψα σας!

Ακόμα αναρωτιέστε τι να πιείτε; No worries! Εμείς είμαστε εδώ με 15 διαφορετικές επιλογές που αναφέρονται σε ποτά και cocktails για όλα τα γούστα και σίγουρα υπόσχονται να σας ξεδιψάσουν!

Cheers!

Rupert Holmes – (Escape) The Pina Colada song

The Andrew Sisters – Rum & Coca Cola

Gloria Estefan – Cuba Libre

The Champs – Tequila

Robert Abigail – The Mojito Song

The Eagles – Tequila Sunrise

Tracey Byrd – Ten Rounds of Jose Cuervo

Jimmy Buffett – Margaritaville

John Lee Hooker – One Bourbon, One Scotch, One Beer

PJ Harvey – Kamikaze

Snoop Dogg – Gin & Juice

Feist – Brandy Alexander

Duke Ellington – Absinthe

Oasis – Champagne Supernova

Ville Vallo & Natalia Avelon – Summer wine