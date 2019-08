Ακούστε 10+1 τραγούδια για τον… ήλιο!

Στη δική μας περίπτωση όμως μια λέξη είναι αρκετή και όχι μόνο θα κοντεύουν τα έξι, αλλά θα τα ξεπερνάνε κιόλας! Δέκα τραγούδια (μπορεί και παραπάνω), για κάθε γούστο και από κάθε είδος, με το ίδιο θέμα και με μία κοινή λέξη στον τίτλο!

Τα παρακάτω τραγούδια έρχονται σαν μια ύστατη προσπάθεια θερμής, παράκλησης στον Ήλιο να σταθεροποιηθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας, εποχή που είναι! Και βέβαια είναι μόλις ένα δείγμα από τα αμέτρητα που υπάρχουν! Όπως και στα παλιά τα χρόνια λοιπόν, έτσι και τώρα η »θυσία» του tralala.gr στον θεό Ήλιο είναι αυτή:

1. The Beatles-Here comes the Sun

2. The Animals-The House of the rising Sun

3. The Doors-Waiting for the Sun

4. Violent Femmes-Blister in the Sun

5. Arctic Monkeys-When the Sun goes down

6. Bob Marley-The Sun is shining

7. The Fugees-Blame it on the Sun

8. Lighthouse Family – Ain’t no Sunshine

9. Milk and Sugar-Let the Sun shine

10. Bobby Heb-Sunny

+Bonus Track:

To» Sunny» σε μια εκτέλεση της δικιάς μας Σάνυ Μπαλτζή, γιατί άμα δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει!

http://www.youtube.com/watch?v=LYGa2o4OXvA