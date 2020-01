15 αγαπημένα τραγούδια για τον Άι Βασίλη

Αυτές τις μέρες είμαστε γεμάτοι χαμόγελα κι αν δεν είστε, κακώς(!), να φορέσετε το πιο όμορφο χαμόγελό σας και να το μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας.

Τα μικρά παιδάκια έχουν κρατήσει ήδη το δικό τους καλύτερο και ομορφότερο χαμόγελο για τον αγαπημένο τους…Άη Βασίλη. Τον περιμένουν πως και πως κάθε 31 Δεκεμβρίου να έρθει να τους αφήσει το πιο μεγάλο δώρο κάτω από το λαμπερά στολισμένο δέντρο τους.

Να ναι αυτός άραγε ο λόγος που έχουν βγει τόσα τραγούδια για αυτή την γλυκιά μορφή; Μπορεί. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν στον Άη Βασίλη και πολύ καλά κάνουν, γιατί αυτή είναι η μαγεία της όλης υπόθεσης. Ας δούμε, λοιπόν, και ας κλείσουμε αυτή την χρονιά με τα 10 δημοφιλέστερα-αγαπημένα τραγούδια που μιλάνε για τον μεγάλο super-star των Χριστουγέννων:

Frank Sinatra – Santa Claus is coming to town

Madonna – Santa Baby

Elvis Presley – Here Comes Santa Claus

Bob Dylan – Here comes Santa

Jackson 5 – I saw mommy kissing Santa Claus

Britney Spears – Santa can you hear me?

Mariah Carey – Oh Santa

The Wiggles – Let’s clap hands for Santa Claus

Καίτη Γαρμπή – Ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθει

Tus – Άι Βασίλης

Ray Stevens – Santa Claus is xatchin’ you

Ella Fitzgerald – Santa Claus got stuck in my chimney

Jim Reeves – Senor Santa Claus

Alabama – Santa Clause (I still believe in you)

Alice Cooper – Santa Claus is coming to town