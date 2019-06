Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα φετινά Mad Video Music Awards 2019!

Αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2019 by Coca-Cola θα ξεσηκώσουν το κοινό!

Ο μοναδικός θεσμός μουσικών βραβείων της χώρας, είναι αφιερωμένος στον εορτασμό των 30 ετών προσφοράς στα παιδιά και την κοινωνία του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο»!

Ο πιο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards by Coca-Cola, έρχεται για 16η χρονιά!

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου, στο Γήπεδο του Tae Kwon Do, θα παρουσιαστεί το πιο ανατρεπτικό μουσικό θέαμα, στη 16η απονομή μουσικών βραβείων που διοργανώνεται από το Mad και την Coca-Cola.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες με εντυπωσιακά live acts και μοναδικές μουσικές συνεργασίες επί σκηνής θα απογειώσουν για ακόμα μία χρονιά το κοινό, στο εκρηκτικό show των Mad Video Music Awards by Coca-Cola!

Το line up των φετινών Mad Video Music Awards by Coca-Cola αποτελείται από ταλαντούχους καλλιτέχνες! Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή των Mad Video Music Awards by Coca-Cola είναι οι: 2J, Alcatrash, Droulias Brothers, FY, Goin’ Through, HRVY, Illeoo, Josephine, Komis X, Konnie Metaxa, Light, Luca Hänni, Mad Clip, Iasonas Mandilas, ΜΕΛΙSSES, Mike, Natasha Kay, Naya, OGE, Onirama, SIN BOY, Snik, Solmeister, Tamta, Ypo, Ήβη Αδάμου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καίτη Γαρμπή, Δραμαμίνη, Βαγγέλης Κακουριώτης, Βασίλης Καρράς, Έλενα Παπαρίζου, Αναστάσιος Ράμμος, Σάκης Ρουβάς, Έλενα Τσαγκρινού, Ελένη Φουρέιρα, Γιάννης Χατζηγεωργίου! Και αυτή είναι μόνο η αρχή καθώς σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλοι καλλιτέχνες!

Τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» για τον εορτασμό των 30 ετών προσφοράς του στα παιδιά και την κοινωνία.

Οι υποψηφιότητες των φετινών Mad Video Music Awards by Coca-Cola ανακοινώθηκαν και μπορείτε να ψηφίσετε στο www.videomusicawards.gr για να αναδείξετε τους νικητές σε κάθε κατηγορία!

Mad Video Music Awards 2019 by Coca-Cola

www.videomusicawards.gr

VIDEO OF THE YEAR

Mosca -Light

Το Κρυφτό – ΜΕΛΙSSES

MEDUSA – Snik

Θέλω να σε ξαναδώ – SUPER SAKO – Πάνος Κιάμος & BO

Λιώμα – Κωνσταντίνος Αργυρός

Φώναξέ με – Ηλίας Βρεττός

Γέλα μου – Πέτρος Ιακωβίδης

Ένα Θαύμα – Γιώργος Μαζωνάκης

Τώρα Τι Να Το Κάνω – Νίκος Οικονομόπουλος

Fuego – Ελένη Φουρέιρα

SONG OF THE YEAR

Γιατί – ΜΕΛΙSSΕS

Θέλω να σε ξαναδώ – SUPER SAKO – Πάνος Κιάμος & BO

Λιώμα – Κωνσταντίνος Αργυρός

Φύγε – Νίκος Βέρτης

Φώναξέ με – Ηλίας Βρεττός

Δεν Με αφορά – Νατάσα Θεοδωρίδου

Γέλα Μου – Πέτρος Ιακωβίδης

Αγαπώ Σημαίνει – Γιώργος Μαζωνάκης

Σαν Αλήτης – Νικηφόρος

Δε Σ’Αγαπάω – Νίκος Οικονομόπουλος

BEST MALE ADULT

Κωνσταντίνος Αργυρός

Νίκος Βέρτης

Πάνος Κιάμος

Γιώργος Μαζωνάκης

Νίκος Οικονομόπουλος

BEST MALE MODERN

Light

Snik

Βαγγέλης Κακουριώτης

Αναστάσιος Ράμμος

Σάκης Ρουβάς

BEST FEMALE ADULT

Καίτη Γαρμπή

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Νατάσα Θεοδωρίδου

Ρένα Μόρφη

Έλενα Παπαρίζου

BEST FEMALE MODERN

Demy

Josephine

Tamta

Ήβη Αδάμου

Ελένη Φουρέιρα

BEST GROUP

Alcatrash

KINGS

MEΛISSES

Onirama

Stavento

BEST HIP HOP VIDEO

Above the Hood – Deja Vu

Light – Μόσχα

Mad clip – Όπλο

Snik – Gango

Toquel – 777

BEST NEW COMER

D3LTA

FY

deevibes

Έλενα Τσαγκρινού

COCA COLA -TEEN ICON

JIMKO

Natasha Kay

Pournaras

The Players

Η προπώληση των εισιτηρίων για τα Mad Video Music Awards 2019 by Coca-Cola έχει ήδη ξεκινήσει! Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας online στο www.viva.gr.