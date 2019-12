Η Έλενα Παπαρίζου τραγούδησε ζωντανά στο stage του The Voice κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού.

Η εκθαμβωτική coach συγκέντρωσε τεράστιο χειροκρότημα και αποδοχή από το κοινό και έφερε τα “Άσκοπα Ξενύχτια” στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Εκτός από την μεγάλη της επιτυχία, επέλεξε να τραγουδήσει και το “It must have been love” των Roxette, η τραγουδίστρια των οποίων έφυγε από τη ζωή πριν λίγα εικοσιτετράωρα και καταγόταν από τη Σουηδία.