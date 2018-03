Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδια… λέξη: “Γυναίκα”

Ένεκα της ημέρας, θα ασχοληθούμε με τη γιορτής των γυναικών και θα ρίξουμε μια ματιά στα δυναμικά κομμάτια που υπάρχουν εκεί έξω για όλες εμάς!

Βέβαια δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην επιφάνεια της γιορτής που ίσως να σταματάει σε ένα μπουκέτο όμορφων λουλουδιών, σε αντρικές χιουμοριστικά ”βασανισμένες” φράσεις ή σε γυναικείες εξορμήσεις σε πολυκαταστήματα. Με άλλα λόγια να μη στεκόμαστε μόνο σε αυτή την ωραία μεν έκφραση αγάπης και θαυμασμού για τις γυναίκες μιας και καταλήγει σε μια πιο εμπορευματοποιημένη μορφή της, τη στιγμή που έχει και ένα πιο σημαντικό μεδούλι-ουσία.

Η μέρα αυτή συμβολίζει περισσότερο την πορεία των γυναικείων αγώνων για αναγνώριση και καθιέρωση των δικαιωμάτων τους σε πολιτικό, εργασιακό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο καθώς και την εξάλειψη της βίας. Και μολονότι πολλά έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια, αρχής γενομένης από το 1857 περίπου όταν ράφτρες και υφάντρες της Νέας Υόρκης βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερα εργασιακά ωράρια σαν αυτά των αντρών, το γυναικείο φύλο παραμένει ακόμα για πολλούς το ”ασθενές” και στερείται του ανάλογου σεβασμού.

Ιδανικά λοιπόν καλό θα ήταν να γιορτάζουμε πάντα γνωρίζοντας και νιώθοντας περήφανα για ο,τι έχει επιτευχθεί και όσα μπορούν ακόμα να συμβούν!

Χρόνια πολλά σε όλες!!!!

