Βιογραφία | Λάκης Παπαδόπουλος

Ο Λάκης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1948 στην Αθήνα.

Ξεκίνησε την καριέρα του με την πρώτη φουρνιά των ελληνικών συγκροτημάτων στην δεκαετία του ’60.Είναι περισσότερο γνωστός σαν «Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ». Το παρατσούκλι «Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ» το έβγαλε ο Λάκης και ο παραγωγός του Βάσος Τσιμιδόπουλος, και τα ψηλά ρεβέρ έγιναν σήμα κατατεθέν του. Σε μικρή ηλικία παρακολούθησε μαθήματα μουσικής στο Ελληνικό Ωδείο. Με το που μπαίνει στην εφηβεία, τραγουδάει και παίζει κιθάρα στους Dragons, ένα ροκ συγκρότημα που στο ρεπερτόριο τους είχαν μόνο τραγούδια των BEATLES.

Οι Dragons διαλύονται και ο Λάκης Παπαδόπουλος υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία. Μετά τον στρατό ο Λάκης Παπαδόπουλος συμμετέχει παίζοντας κιθάρα, μπουζούκι και κάνοντας φωνητικά στους “Ηρακλής και DNA” του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη. Ηχογραφούν το 1972 ένα single και κάνουν ζωντανές εμφανίσεις μαζί μέχρι το 1974. Στη συνέχεια ο Λάκης Παπαδόπουλος έφυγε από την Ελλάδα για να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει rock ‘n’ roll σε κρουαζιερόπλοια που έκαναν κρουαζιέρες στην Καραϊβική.

Το 1981 ο Λάκης Παπαδόπουλος γράφει τη μουσική για το τραγούδι “Και Θα Χαθώ” και ο Κυριάκος Ντούμος τους στίχους και με ερμηνεύτρια την Ισιδώρα Σιδέρη συμμετέχουν στους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού στην Κέρκυρα που διοργάνωνε ο Μάνος Χατζιδάκις. Το τραγούδι “Και Θα Χαθώ” διασκεύασε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον δίσκο του “Παράξενη Γιορτή” το 2002, κάνοντάς το έτσι γνωστό στην επόμενη γενιά.

Συμμετέχει σε διάφορα σχήματα ως Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ και τελικά ο πρώτος του προσωπικός δίσκος, το “Άκυρο” κυκλοφορεί το 1982 από την WEA.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος έγραψε την μουσική και ο Παύλος Μάτεσις τους στίχους για τον “Κουρσάρο”, το πρώτο τραγούδι του δίσκου “Φοβάμαι” του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Αυτό το τραγούδι εκτός από έντονη ροκ αλλαγή στο στυλ του Παπακωνσταντίνου, έμελε να είναι και το όχημα για να γίνει ευρύτερα γνωστός ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, 20 χρόνια αφού είχε ξεκινήσει στο χώρο της μουσικής.

Ακολουθεί το 1983 ο δίσκος “Ακυρο” και το 1984 ο δίσκος “Ωραία Ήταν Όλα Σήμερα, Καληνύχτα” και τις επόμενες δύο χρονιές, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ θα φτιάξει μαζί με την Μαριανίνα Κριεζή τους δίσκους “Περίπου” και “Τσάι Γιασεμί” για την Αρλέτα. Θυμόμαστε τα μελοποιημένα από τον Λάκη ποιήματα του Καββαδία “William George Allum” και “Black and White”, “Έρχεται Κρύο” (στίχοι Κυριάκος Ντούμος), “Τα Ήσυχα Βράδια”, το “Batida de Coco” και φυσικά την “Σερενάτα”. Την “Σερενάτα” διασκεύασε το 2006, 20 και κάτι χρόνια αργότερα, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και κατάφερε να την κάνει ξανά ραδιοφωνική επιτυχία.

Η “Πρόβα” είναι ο τρίτος προσωπικός δίσκος του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Κυκλοφόρησε το 1986, με καταπληκτικά τραγούδια που ακούγονται μέχρι σήμερα όπως το “Δικαίωμα στο Όνειρο”, η “Γυριστρούλα”, και “Τα Μπλε Παπούτσια” .

Το 1986 υπογράφει τον δίσκο “Κατά Βάθος Αλεπού” για την Ελένη Δήμου, απ’ όπου και τα “Πάρε Πασά Μου”, “Ποια Είμαι Εγώ”, “Κατά Βάθος Αλεπού”.

Το 1987, ο δίσκος “Αγώνες Ταχύτητας” έρχεται με το κλασσικό πια σήμερα “Σε Ζητάω” .Μαζί και ο “Λάρρυ”, “Μοναχός στο Άγιο Όρος” και φυσικά οι “Φυλακαί Κέρκυρας”.

Ο πέμπτος προσωπικός του δίσκος είναι το “Έλα ΓοριΛάκη” στον οποίο εκτός απ το ομώνυμο τραγούδι υπάρχει και το Για Να Σ’ Εκδικηθώ”, ένα ντουέτο με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Επίσης “Η Ανεμώνα του Σικάγου”, άλλη μια συνεργασία του Λάκη Παπαδόπουλου με την Σάννυ Μπαλτζή, “Η Μπαλάντα της Φυλακής” και “Εσύ Με Φτιάχνεις”.

Το χιούμορ του και την πολύ καλή του διάθεση την έδειξε και στη σκηνή μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Σάκη Μπουλά και την Ισιδώρα Σιδέρη. Οι παραστάσεις τους στο “Αχ Μαρία” ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν το 1989.

Το 1990 ο Λάκης Παπαδόπουλος γράφει τη μουσική για το δίσκο “Χαίρω πολύ” με την Μαργαρίτα Ζορμπαλά και το 1991 για το δίσκο “Οπωσδήποτε” με την Τερέζα. Το 1992 ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδάει στο δίσκο “Εσείς Οι Απ’ Έξω” σε μουσική Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Ξεχώρισαν τα τραγούδια “Παραιτήθηκα” (στίχοι Σάννυ Μπαλτζή) και “Έφη Χτύπα το Ντέφι” (στίχοι Σάννυ Μπαλτζή). Το 1992 κυκλοφορεί επίσης κι ο προσωπικός δίσκος του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ “Έγινα για Σένα Τούρκος”, που έχει και το τραγούδι “Θα Φύγω Νύχτα”.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος ηχογραφεί το “Σκουπίδι του Σαββατοκύριακου” το 1994 ένας δίσκος με υπέροχα τραγούδια όπως το “Βαλς της Γειτονιάς”, τη “Τσίχλα Δίχως Ζάχαρη”, την “Αρτίστα” με τους Πυξ Λαξ, και τα “Πράγματα Που Δεν Έκανες”.

Το 1996 το “Πασπαρτού” κυκλοφορεί με ανέκδοτα τραγούδια του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ και κάποια σπάνια τραγούδια όπως το “Και θα Χαθώ”.

Ο όγδοος προσωπικός δίσκος του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ έχει τίτλο “Το Μόνο Φίλο μου Τον Λένε Ιούδα” και κυκλοφόρησε το 1997 (στίχοι Λάκης Παπαδόπουλος και Σάννυ Μπάλτζη), με “Τα Φθινοπωρινά Τα Χρώματα”, το “Πορφυρό Βιολί”, “Μακρύς ο Δρόμος/Στον Άγγελό μας” (τραγούδι που έγραψε για τον γιο του Άγγελο), “Ευτυχισμένος που Υπάρχεις” και άλλα.

Το 2000 κυκλοφόρησε ο ένατος δίσκος του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ με τίτλο “11”. Η φανταστική μπαλάντα “Ελπίζω”, τα “Βρώμικα Φιλιά” (στίχοι και μουσική Μάνος Ξυδούς), το “Θησείο” (στίχοι Σάννυ Μπαλτζή), “Αν μ’ Αγαπάς Άσε με Ελεύθερο” (στίχοι Πάνος Ηλιόπουλος), το “Ουρλιαχτό” σε μια νέα εκτέλεση, “Κάποιες Παλιές Αμαρτίες” (στίχοι και μουσική Φίλιππος Πλιάτσικας), “Λάμπες Αλογόνου” αλλά και το δυνατό ροκ “Μην Παίζεις Μαζί Μου”.

Το 2002 κυκλοφορεί ο δίσκος “Κάτι Γλυκό” με νέα τραγούδια του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Το ομότιτλο τραγούδι “Κάτι Γλυκό” έγινε και βίντεο κλιπ, πράγμα που το σημειώνουμε γιατί είναι μία από τις σπάνιες εξαιρέσεις που ο Λάκης Παπαδόπουλος έκανε βίντεο κλιπ ένα τραγούδι του.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας τραγουδάει την “Τσαλακωμένη Πεταλούδα” και ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ την “Γυμνή Πεταλούδα”. Ακόμη έχουμε δυο διασκευές το τραγούδι “Αυτός ο Άλλος” (του Νίκου Γούναρη) και το “Πάμε Νταβέλη” (στίχοι Μαριανίνα Κριεζή). Ακούσαμε ακόμη τις διασκευές “Μιλώ με Σένα” και “Είσαι η Συνήθειά Μου”, μαζί με το σατιρικό “Ola ta Ksekolia” και “Τα Υπουργάκια” που έχουν κοινωνικό στίχο. Το 2003 ο Λάκης Παπαδόπουλος συμμετέχει στους προκριματικούς για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη με το τραγούδι “Κάποτε – Come with me”, (μουσική Γιώργος Καμινάρης, στίχοι:Γιώργος Καμινάρης και Στέφανος Κοτρωνάκης). Ήταν μια πολύ αξιόλογη μπαλάντα που δεν προτιμήθηκε ωστόσο από τους κριτές. Ο προσωπικός δίσκος Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ “Δεν Έχω Στιγμές” κυκλοφορεί το 2006, με το πολύ καλό “Είναι Απλό Σ’ Αγαπώ”, τις διασκευές “Για Τις Γυναίκες Ζούμε” και “Τώρα Που Θα Χωρίσουμε”, την “Θήβα ’88”, το “Έφυγε η Γυναίκα μου Από το Σπίτι”. Το “After Dark” είναι το απαραίτητο bonus, ένα τραγούδι όπου ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ κι ο φίλος του Γιάννης Γιοκαρίνης αυτοσχεδιάζουν στη μουσική σκηνή του After Dark.

Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ στις συναυλίες, δείχνει στο κοινό του ότι το σέβεται και το αγαπά. Μια φορά είχα την τύχη να είμαι πίσω απ’ την σκηνή στη συναυλία ενός τραγουδιστή που δε θα κατονομάσω. Με το που έσβησαν τα φώτα κι ο κόσμος φώναζε “κι άλλο!” ο τραγουδιστής αυτός χώθηκε στα σκοτάδια του backstage, βούτηξε την βαλίτσα με την πληρωμή του και την έκανε… αφήνοντας τον κόσμο να περιμένει για συνέχεια. Ε, λοιπόν, ο Λάκης Παπαδόπουλος είναι ακριβώς στο άλλο άκρο. Αν έχει κέφια το κοινό του, “φτιάχνεται” και ο Λάκης, κάνει πλάκες, παίζει τραγούδια με τρόπο που δεν έχετε ξανακούσει (τον “Κουρσάρο” για παράδειγμα με ένα surf στυλ που μου θύμισε την Μισιρλού του Dick Dale) και εννοείτε παίζει όποια τραγούδια του ζητήσουν απ’ το κοινό. Αν δεν έχεις ακούσει τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, γέμισε τον χρόνο μέχρι την συναυλία του γνωρίζοντάς τον μέσα από μια συλλογή με τα τραγούδια του. Το “Δικαίωμα στο Όνειρο” ή η “Συλλογή 1983-2003” είναι μια καλή αρχή. Ένας καλλιτέχνης που χρόνια τώρα κυλάει μέσα στη μουσική, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η μουσική είναι μία και δεν έχει είδη ή ταμπέλες. Διάχυτο μέσα στη δουλειά του το χιούμορ διακριτικό καυστικό και έξυπνο, προκαλεί αβίαστα το γέλιο. Άλλοτε πάλι ιδιαίτερα σοβαρός. Ένας σύγχρονος φιλόσοφος. Ένας άνθρωπος χωρίς κόμπλεξ, χωρίς ταμπού. Ένας άνθρωπος ελεύθερος. Ένας άνθρωπος-παιδί. Τον τιμά ο τίτλος “τραγουδοποιός”. Δίνει τη δουλειά του σε νέους αλλά και σε καταξιωμένους καλλιτέχνες από διάφορα είδη μουσικής, αφού θεωρεί ότι είναι καλύτεροι ερμηνευτές για τις εν λόγω δουλειές.

Δισκογραφία

Προσωπικοί Δίσκοι

* 1983: Άκυρο

* 1984: Ωραία ήταν όλα σήμερα – Καληνύχτα

* 1986: Πρόβα

* 1987: Αγώνες Ταχύτητας

* 1990: Έλα ΓοριΛάκη

* 1991: Τα πρώτα μου τραγούδια (Οι δυο πρώτοι του δίσκοι σε ένα CD)

* 1992: Έγινα για σένα Τούρκος

* 1994: Σκουπίδι του Σαββατοκύριακου

* 1995: Δικαίωμα στο όνειρο

* 1997: Το μόνο φίλο μου τον λένε Ιούδα

* 2000: 11

* 2002: Κάτι γλυκό

* 2003: Συλλογή 1983-2003

* 2006: Δεν έχω στιγμές

* 2006: 14 Μεγάλα Τραγούδια

* 2008: Της νύχτας τα ηχεία

* 2012: Λάκης Παπαδόπουλος με τα ψηλά ρεβέρ 30 ΧΡΟΝΙΑ LIVE Τεχνόπολις 2012

Δίσκοι που υπογράφει σαν συνθέτης

* 1984: Περίπου – Αρλέτα

* 1984: Τσάι Γιασεμιού – Αρλέτα

* 1986: Κατά βάθος Αλεπού – Ελένη Δήμου

* 1990: Χαίρω πολύ! – Μαργαρίτα Ζορμπαλά

* 1991: Οπωσδήποτε – Τερέζα

* 1992: Εσείς οι απ’ έξω – Μανώλης Μητσιάς

* 1992: Να προσέχεις – Αφροδίτη Φρυδά

* 1995: Η σούστα – Διάφοροι

* 1996: Πασπαρτού – Διάφοροι

* 1999: Άρωμα αγάπης – Μαρία Ρουσσέα

* 1999: Το παλιό μου παλτό (single) – Χρήστος Δάντης

* 2009: Πασπαρτού – Διάφοροι (επανέκδοση)

* 2009: Κάπως έτσι – Ισμήνη Πεπέ

