15 ελληνικά τραγούδια που δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό της Eurovision (part.1)! 10/05/2017, 17:48 | Συντάκτης: Θοδωρής Κολλιόπουλος

Από την χρονιά που είδαμε την Μαρινέλλα να ερμηνεύει για πρώτη φορά, το “Κρασί, θάλασσα και τ’αγόρι μου” στον διαγωνισμό της Eurovision, το ελληνικό κοινό δεν σταμάτησε να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε μας συμμετοχή!

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας ξεσηκώθηκε προκειμένου να κατακτήσει μια θέση στον διαγωνισμό. Τραγουδιστές, συγκροτήματα αλλά και ενδιαφέρουσες συνεργασίες βάζουν τα δυνατά τους, όλα αυτά τα χρόνια, για να κερδίσουν την «ψήφο εμπιστοσύνης» των Ελλήνων. Κάποιες συμμετοχές μπορεί να αδικήθηκαν και η απόφαση που τελικά πάρθηκε να ήταν λανθασμένη, κάποιες άλλες ίσως όχι και τόσο.

Το σίγουρο είναι πως το ταξίδι στο χρόνο με τα τραγούδια της Eurovision είναι πάντα ένα από τα πιο αγαπημένα όλων, και για να φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη σας, σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές των παλιότερων ελληνικών τελικών που εντέλει δεν κατάφεραν να ακούσουν ποτέ το πολυπόθητο… «12 points»!

1980 – Κώστας Τουρνάς & The Epikouroi – U.F.O

1980 – Γλυκερία – Έτσι απλά σ’αγαπώ

1986 – Πωλίνα – Wagon Lit

1988 – Άντζελα Δημητρίου – Αν

1989 – Μιχάλης Ρακιντζής – Νανά

1989 – Άννα Βίσση – Κλαίω

1998 – Ηρώ – Τίποτα

2002 – Πέγκυ Ζήνα – Love is a wonderful thing

2002 – MLV – To be together

2003 – Γιάννης Βαρδής – Μια στιγμή

2007 – Χρήστος Δάντης – No Madonna

2008 – Χρύσπα – A chance to love

2010 – Μάνος Πυροβολάκης & Ελένη Φουρέιρα – Noah’s Ark

2011 – Κόκκινα Χαλιά – Come with me

2012 – Dora feat. Claydee Lupa – Baby I’m Yours

