Χρονοντούλαπο: Όταν οι Ace Of Base εμφανίστηκαν στην ελληνική τηλεόραση! 25/08/2018, 13:20 | Συντάκτης: Θοδωρής Κολλιόπουλος

Πολλοί τους είχαν χαρακτηρίσει ως τους ABBA των 90s!

Η αλήθεια είναι πως τα κοινά των Ace Of Base με τους ABBA είναι πολλά: τα μέλη και των δυο συγκροτημάτων είναι Σουηδοί, αποτελούνται και οι δύο από 2 άντρες και 2 γυναίκες, έχουν σημειώσει και τα δύο τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο! Πρόκειται πράγματι για το μεγαλύτερο Pop συγκρότημα εκείνης της δεκαετίας οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη όταν επισκέφτηκαν την χώρα μας για μια και μόνο τηλεοπτική εμφάνιση… η τηλεθέαση έφτασε κυριολεκτικά στα ύψη!

Συγκεκριμένα η εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά “Ciao ANT1” που έτσι και αλλιώς συνήθιζε να φιλοξενεί τεράστια ονόματα εκείνης της εποχής, είχε την τιμητική της! Οι Ace of Base έκαναν το πέρασμά τους από την εκπομπή “ερμηνεύοντας” σε “καταπληκτικό” playback επιτυχίες όπως: “The Sign“, “Wheel of Fortune”, “All that she wants“, αφήνοντας πίσω μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις που έγιναν ποτέ στην ελληνική τηλεόραση!!

