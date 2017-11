American Music Awards 2017| Η λίστα με τους νικητές| Ποιοι stars ξεχώρισαν; 20/11/2017, 13:35 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ποιος καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει όχι ένα, όχι δύο αλλά… έξι συνολικά βραβεία;

Τα μουσικά βραβεία American Music Awards 2017 έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής 19/11 με παρουσιάστρια την Tracee Ellis Ross, κόρη της πασίγνωστης τραγουδίστριας Diana Ross.

Ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς ήταν ο Bruno Mars που κέρδισε 6 βραβεία συνολικά. Η θρυλική Diana Ross τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement.

Οι λαμπερές εμφανίσεις ήταν πολλές και υπέροχες, μεταξύ άλλων είδαμε ζωντανά την Lady Gaga, τον Nick Jonas, την Selena Gomez και την Demi Lovato.

ARTIST OF THE YEAR

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars — WINNER

Ed Sheeran

NEW ARTIST OF THE YEAR

James Arthur

Niall Horan — WINNER

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

COLLABORATION OF THE YEAR

The Chainsmokers feat. Halsey, “Closer”

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito” — WINNER

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One”

Maroon 5 feat. Kendrick Lamar, “Don’t Wanna Know”

The Weeknd feat. Daft Punk, “Starboy”

TOUR OF THE YEAR

Garth Brooks

Coldplay — WINNER

U2

VIDEO OF THE YEAR

Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Despacito”

Bruno Mars, “That’s What I Like” — WINNER

Ed Sheeran, “Shape of You”

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Drake

Bruno Mars — WINNER

Ed Sheeran

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Alessia Cara

Lady Gaga — WINNER

Rihanna

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons — WINNER

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Drake, “More Life”

Bruno Mars, “24K Magic” — WINNER

The Weeknd, “Starboy”

FAVORITE SONG – POP/ROCK

The Chainsmokers feat. Halsey, “Closer”

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito” — WINNER

Ed Sheeran, “Shape of You”

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Sam Hunt

Thomas Rhett

Keith Urban — WINNER

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood — WINNER

FAVORITE DUO OR GROUP – COUNTRY

Florida Georgia Line

Little Big Town — WINNER

Old Dominion

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Jason Aldean, “They Don’t Know”

Chris Stapleton, “From a Room:, Vol. 1”

Keith Urban, “Ripcord” — WINNER

FAVORITE SONG – COUNTRY

Sam Hunt, “Body Like a Back Road”

Jon Pardi, “Dirt on My Boots”

Keith Urban, “Blue Ain’t Your Color” — WINNER

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Drake — WINNER

Kendrick Lamar

Migos

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Drake, “More Life”

Kendrick Lamar, “DAMN.” — WINNER

Migos, “Culture”

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One” — WINNER

Kendrick Lamar, “Humble.”

Rae Sremmurd feat. Gucci Mane, “Black Beatles”

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Childish Gambino

Bruno Mars — WINNER

The Weeknd

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyonce — WINNER

Kehlani

Rihanna

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Childish Gambino, “Awaken My Love!”

Bruno Mars, “24K Magic” — WINNER

The Weeknd, “Starboy”

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Khalid, “Location”

Bruno Mars, “That’s What I Like” — WINNER

The Weeknd, “Starboy”

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Imagine Dragons

Linkin Park — WINNER

Twenty One Pilots

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Bruno Mars

Shawn Mendes — WINNER

Ed Sheeran

FAVORITE ARTIST – LATIN

Luis Fonsi

Daddy Yankee

Shakira — WINNER

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle — WINNER

MercyMe

Chris Tomlin

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers — WINNER

Calvin Harris

DJ Snake

TOP SOUNDTRACK

“Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2”

“Moana” — WINNER

“Trolls”