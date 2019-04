Βιογραφία | Μάνος Ξυδούς

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αγίους Αναργύρους έχοντας καταγωγή από Μήλο και Κρήτη, και σε νεαρή ηλικία εργάστηκε ως κλητήρας στην Columbia στη Ριζούπολη. Σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και μετά σπούδασε Marketing. Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε ως DJ στο κλαμπ «Καρυάτιδες» στην Πλάκα. Ύστερα από την αποφοίτησή του, συνέχισε να εργάζεται στην δισκογραφική εταιρία ΜΙΝΟΣ-ΕΜΙ ως πωλητής απεσταλμένος στην Κρήτη και αφού έμεινε τρία χρόνια εκεί, γύρισε στην Αθήνα και αργότερα προήχθη σε Marketing Director.

Αρχικά ήταν υπεύθυνος παραγωγής της εταιρείας στο ξένο ρεπερτόριο, και αργότερα ανέλαβε παραγωγές ελληνικών δίσκων. Πριν απ’ αυτό, υπήρξε συντονιστής παραγωγής (βοηθός του παραγωγού Θοδωρή Σαραντή) στον δημοφιλή δίσκο Φλου του Παύλου Σιδηρόπουλου με τη Σπυριδούλα, που εκδόθηκε το 1978. Από την θέση του είτε του παραγωγού είτε του τραγουδοποιού-ερμηνευτή συνεργάστηκε με τον Τζίμη Πανούση, τον Νίκο Νομικό, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Κούτρα, τον Μανώλη Λιδάκη, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Βασίλη Καρρά, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Γιάννη Χαρούλη, τους Όναρ, τους Ντομένικα, τη Λευκή Συμφωνία, τους Βωξ, τους Tsopana Rave, τους Κολλεκτίβα, τον Κώστα Χρονόπουλο και άλλους.

Ο Μάνος Ξυδούς ήταν ο ιθύνων νους κάποιων συνεργασιών Ελλήνων μουσικών με δημοφιλείς ξένους καλλιτέχνες, όπως εκείνης του Μιχάλη Ρακιντζή με τον Ian Gillan των Deep Purple το 1993 (έχοντας άλλωστε αναλάβει την παραγωγή εκείνου του δίσκου), αλλά και των Πυξ Λαξ με τους Burdon|Eric Budron των Animals, Gordon Gano των Violent Femmes, Marc Almond των Soft Cell, και Steve Wynn.

Επίσης, ήταν εκείνος που ως υπάλληλος της δισκογραφικής εταιρείας το 1977 πίστεψε πρώτος στον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα κατά την πρώτη τους απόπειρα δισκογράφησης, και για τον λόγο αυτό λίγα χρόνια αργότερα, στο ένθετο του πρώτου δίσκου τους (Ζεστά Ποτά,1985) οι αδελφοί Κατσιμίχα του αφιέρωσαν το τραγούδι »Φάνης». Στον Μάνο Ξυδού οφείλεται και η έναρξη της προσωπικής δισκογραφίας του Μιλτιάδη Πασχαλίδη το 1995, στη μετά »Χαϊνηδων» εποχή.

Από το 1984 έως και το 1986 υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Dreamer and the Full Moon μαζί με τους Νίκο & Γιάννη Πιπινέλη, Γιώργο Γκικοδήμο, Γιάννη Ευσταθίου, Τόλη Σκαμαντζούρα και Σωτήρη Τσούκαλη με τους οποίους είχε κάνει επιτυχία με το τραγούδι «Sandrina» το οποίο συνέγραψε με τον Νίκο Πιπινέλη και ερμήνευσε ο ίδιος στις αρχές της δεκαετίας του ’80, τραγούδι που βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών charts πωλώντας 49.000 αντίτυπα. Χαρακτηριστικό του εν λόγω συγκροτήματος ήταν οι δημόσιες εμφανίσεις τους, κατά τις οποίες φορούσαν μάσκες.

Το 1989 ως στέλεχος της EMI συναντήθηκε με τους Φίλιππο Πλιάτσικα και Μπάμπη Στόκα, και δημιουργήθηκαν οι Πυξ Λαξ. Αρχικά ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου και του τρίτου δίσκου του συγκροτήματος ενώ παράλληλα συμμετείχε στην δημιουργία αρκετών από τα τραγούδια τους, μέχρι να ενταχθεί και επίσημα σε αυτό ως μέλος το 1993. Κάποια από τα τραγούδια των Πυξ Λαξ που φέρουν την σφραγίδα του Ξυδού είτε ερμηνευτικά είτε ως δημιουργού είναι τα «Πούλα με», «Εσύ εκεί», «Χωρίς ντροπή», «Μόνο για εκείνη μη μου λες», «Με στέλνεις», «Τι ζητάς», «Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ», «Η εικόνα του χειμώνα», «Δεν θα δακρύσω πια για σένα», «Τα δοκάρια στο γρασίδι περιμένουν τα παιδιά», «Κάνε κάτι και για σένα», «Ποδήλατα δίχως φρένα», «Πυξίδα»,»You get in love» κ.α. Με τους Πυξ Λαξ, των οποίων οι δίσκοι τους γνώρισαν μεγάλη αποδοχή για τα ελληνικά δεδομένα όσον αφορά στα συγκροτήματα, το όνομά του έγινε δημοφιλές στο ευρύ κοινό, καθώς εκτός από ενεργό μέλος, υπήρξε ο εμψυχωτής και ο οργανωτής του συγκροτήματος στους δίσκους αλλά και στις συναυλίες. Το συγκρότημα μετά από μια δεκαπεντάχρονη επιτυχημένη πορεία στον χώρο της ελληνικής μουσικής, έπαψε να υφίσταται το Σεπτέμβριο του 2004.

Μετά την διάλυση των Πυξ Λαξ ακολούθησε αυτόνομη δισκογραφική πορεία, κάνοντας έξι προσωπικούς δίσκους, στους οποίους συνεργάστηκε με τον Πάνο Κατσιμίχα, αλλά και με νέους καλλιτέχνες βοηθώντας τους στα πρώτα τους βήματα όπως τους Βωξ, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Λεωνίδα Μπαλάφα, τους Σαμπάντα, το Άρωμα Γυναίκας και τους KollektivA, τους οποίους ο ίδιος επαναβάπτισε από Φθηνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό που ονομάζονταν, σε KollektivA.

Το 2010 συμμετείχε στην περιοδεία Best Of Tour των Χάρη & Πάνου Κατσιμίχα, η οποία ήταν και η τελευταία του συναυλιακή περιοδεία.

Η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του Μάνου Ξυδούς ήταν στις 8 Απριλίου 2010 στην Κύπρο.

Απεβίωσε στο Νέο Φάληρο στις 13 Απριλίου 2010 από ανακοπή καρδιάς ενώ πραγματοποιούσε πρόβες, σε ηλικία 57 ετών.

Με την πρωτοβουλία των πρώην συνεργατών του στους Πυξ Λαξ, του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπη Στόκα, ολοκληρώθηκε μετά τον θάνατό του και ο τελευταίος δίσκος του με ονομασία Όταν θα φύγω ένα βράδυ από ‘δω, οποίος είχε μείνει στη μέση, και εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2010. Στο δίσκο αυτό συμμετείχαν και φίλοι του Μάνου όπως ο Διονύσης Τσακνής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Λάκης Παπαδόπουλος, οι Όναρ, και ο Μύρωνας Στρατής. Επίσης η Μαρία και η Νάντια Σπηλιωτοπούλου, και οι κόρες του Μάνου Κατερίνα και Νέλλυ Ξυδούς.

Τα υπόλοιπα μέλη των Πυξ Λαξ, ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατό του, διοργάνωσαν προς τιμή του Μάνου Ξυδού μια συναυλιακή περιοδεία η οποία σύμφωνα με δήλωσή τους, πιθανόν θα λάμβανε χώρο κάποια στιγμή στο μέλλον αλλά επισπεύσθηκε λόγω του συμβάντος αυτού, ώστε να κλείσει οριστικά ο κύκλος όσον αφορά στο συγκρότημα. Οι συναυλίες έγιναν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος αλλά και σε κάποιες του εξωτερικού, με αποκορύφωμα εκείνη του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας στις 13 Ιουλίου του 2011, στην οποία παρευρέθησαν περισσότεροι από 75.000 θεατές.

Η ονομασία »Μάνος Ξυδούς» δόθηκε προς τιμή του στο νεόδμητο ανοιχτό θέατρο που βρίσκεται εντός του πολιτιστικού πάρκου των Αγίων Αναργύρων.

Δισκογραφία

Με τους Dreamer and the Full Moon (1984 – 1986)

Sandrina (1984)

Never give it up (1986)

Anne Frank (1986)

Με τους Πυξ Λαξ (1990 – 2004)

Τι άλλο να πεις πιο απλά (1990)

Ζόρικοι καιροί (1991)

Ο ήλιος του χειμώνα με μελαγχολεί (1993)

Για τους πρίγκιπες της δυτικής όχθης (1994)

Ο μπαμπούλας τραγουδάει μόνος τις νύχτες (1996)

Νυχτερινός περίπατος στην ιερά οδό (1997) / Με τον Γιώργο Νταλάρα

Ζωντανή ηχογράφηση στην ιερά οδό (1997) / Με τον Γιώργο Νταλάρα

Παίξε παλιάτσο τα τραγούδια σου τελειώνουν(1997)

Ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς (1998)

Στίλβη (1998)

Άσε την εικόνα να μιλάει (1999) / Με τους I Muvrini – Συμμετέχει ο Sting

Νετρίνο (1999)

Υπάρχουν Χρυσόψαρα Εδώ; (1999)

Τα δοκάρια στο γρασίδι περιμένουν τα παιδιά (2001)

Από εδώ κι από κει… (2002)

Χαρούμενοι στην πόλη των τρελών (2003)

Τέλος – Live Στο Λυκαβηττό (2004)

Προσωπικοί Δίσκοι (2005 – 2010)

Κανάστα (2005) / Συμμετέχουν οι Σαμπάντα

Περιμένοντας το νέκταρ (2006) / Συμμετέχουν οι Άρωμα Γυναίκας

Μέχρι να πάρεις παγωτό, σε βρίσκει ο χειμώνας (2007) / Με τον Πάνο Κατσιμίχα

Βράδιασε, τα ξαναλέμε (2007)

Τ’ αστέρια θα ‘ναι πάντα μακριά (2008) / Συμμετέχει ο Λεωνίδας Μπαλάφας

Όταν θα φύγω ένα βράδυ από ’δω (2010)

Παραγωγές Δίσκων

Φλου (1978) – Παύλος Σιδηρόπουλος & Σπυριδούλα (συντονισμός παραγωγής)

Μουσικές Ταξιαρχίες (1982) – Μουσικές Ταξιαρχίες (συμπαραγωγή με τον Τζίμη Πανούση)

Τα Πάντα (1989) – Μουσικές Ταξιαρχίες (συμπαραγωγή με τον Γιάννη Κουτουβό)

Τί άλλο να πεις πιό απλά (1990) – Πυξ Λαξ (συμπαραγωγή με τον Σεκόντος Μπουχάγιερ)

Ο Ήλιος του χειμώνα με μελαγχολεί (1993) – Πυξ Λαξ (συμπαραγωγή με τους Άκη Δαούτη & Τάκη Γκρέκα)

Έτσι Μ’ Αρέσει (1993) – Μιχάλης Ρακιντζής / συμμετέχει ο Ian Gillan (συμπαραγωγή με τον Μίνωα Μάτσα)

Μουσικές Ταξιαρχίες και άλλες αηδίες (1993) – Μουσικές Ταξιαρχίες (συμπαραγωγή με τον Τζίμη Πανούση)

Για τους πρίγκιπες της δυτικής όχθης (1994) – Πυξ Λαξ

Παραμύθι με λυπημένο τέλος (1995) – Μιλτιάδης Πασχαλίδης

Ο μπαμπούλας τραγουδάει μόνος τις νύχτες (1996) – Πυξ Λαξ

Ρεσάλτο (1997) – Γιώργος Σταυρακάκης

Ακουαρέλα (2003) – Ηλίας Μακρίδης

Στη θάλασσα των μυστικών (2005) – Βωξ

Χειμωνανθός (2006) – Γιάννης Χαρούλης

Στην άκρη της γιορτής (2006) – Μπάμπης Στόκας

KollektivA (2010) – KollektivA

Συμμετοχές σε Δίσκους άλλων καλλιτεχνών

Να προσέχεις (1989) – Νίκος Νομικός

Άσε με να σε λέω θάλασσα (1994) – Νίκος Νομικός

Δικαίωμα στο όνειρο (1995) – Λάκης Παπαδόπουλος

Παραμύθι με λυπημένο τέλος (1995) – Μίλτος Πασχαλίδης

Δεν έχω χρόνο μάτια μου (1995) – Σωτηρία Λεονάρδου

Άσωτος Υιός (1996) – Νίκος Πορτοκάλογλου

Του έρωτα και της φυγής (1998) – Δημήτρης Μητροπάνος

Άχρηστα ρολόγια (1999) – Ντομένικα

Αλλάζει κάθε που βραδιάζει (1999) – Ελένη Τσαλιγοπούλου

Μην πετάς θα σε δουν (2000) – Όναρ

Τίποτα δεν κρύβεται κάτω απ’τον ήλιο (2000) – Σύννεφα με παντελόνια

Έντεκα (2000) – Λάκης Παπαδόπουλος

Η άσφαλτος που τρέχει (2001) – Γιώργος Νταλάρας

Προσέχω δυστυχώς (2002) – Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Λόγια της νύχτας (2002) – Βασίλης Καρράς

Ρηχά Νερά (2003) – Άγγελος Σφακιανάκης

Ονείρου Γέννα (2003) – Περαστικοί

Αυλαία ξεχασμένης γιορτής (2005) – Παναγιώτης Τσιάπης

Στη θάλασσα των μυστικών (2005) – Βωξ & Γιάννης Κότσιρας

Χωρίς βαλίτσα και παλτό (2006) – Γιάννης Κούτρας

Χειμωνανθός (2006) – Γιάννης Χαρούλης

Μέσα στην αύρα σου (2007) – Γιώργος Τεντζεράκης

Μια ζωή σε μια στιγμή (2007) – Γυμνά Καλώδια

Στη διαπασών (2008) – Δημήτρης Μητροπάνος

Οι Βωξ ερμηνεύουν Γιάννη Μακρόπουλο (2008) – Βωξ

Μπαλαρίνες επιτρέπονται (2009) – Φίλιππος Πλιάτσικας

Καλυνήχτα Barney (2009) – Κώστας Χρονόπουλος

Η μαφία των Αγίων (2009) – Μάνος Λυδάκης

KollektivA (2010) – KollektivA (Ο δίσκος αφιερώθηκε στον Μάνο Ξυδού)

30 Χρόνια Φίλοι (2011) – Γιάννης Κούτρας

