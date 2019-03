Βιογραφία | Lady Gaga

Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσικός, στιχουργός, παραγωγός, χορεύτρια, ακτιβίστρια, σχεδιάστρια μόδας, ηθοποιός, φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας.

Το καλλιτεχνικό όνομα Lady Gaga προέκυψε από το τραγούδι των Queen Radio Ga-Ga. Στη μουσική και το Στυλ της έχει επηρεαστεί από τη Μαντόνα, τον Μάικλ Τζάκσον, τoν Ντέιβιντ Μπάουι και τους Queen. Η Lady Gaga κάνει φανταχτερές εμφανίσεις με ξεχωριστό ακραίο στυλ.

Εκτός από τη μουσική ασχολείται ενεργά με την πολιτική και τον LGBT ακτιβισμό και αναλαμβάνει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Ο κύριος λόγος που η Lady Gaga έχει ξεχωρίσει δεν είναι μόνο οι ξεχωριστές και, πολλές φορές, περίεργες εμφανίσεις της αλλά αυτό που τραβάει τους θαυμαστές της και τους λάτρες της μουσικής είναι το ότι πάντα τολμάει να κάνει τη διαφορά και μέσα από αυτό θέλει να περάσει το μήνυμα: Be Yourself! ( ελεύθερη μετάφραση: να’σαι ο εαυτός σου!)

Η Lady Gaga εκτός από την ποπ μουσική, που είναι το κύριο είδος της μουσικής της, έχει κάνει πολλά κομμάτια επηρεασμένη από άλλα μουσικά είδη όπως η ραπ, τζαζ, ροκ και μπαλάντες. Έχει κερδίσει πάνω από 340 βραβεία και 6 γκράμι, τα ανώτερα μουσικά βραβεία, καθώς ήταν υποψήφια και για πολλά ακόμη. Έχει πουλήσει πάνω από 130.000.000 singles και 30.000.000 album. Είναι μια από τις πλουσιότερες γυναίκες του πλανήτη.

Έχει ιδρύσει και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με όνομα «Born This Way Foundation» που καταπολεμά το bullying και προάγει την διαφορετικότητα.

Ζωή και καριέρα

Η Lady Gaga γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1986 στη Νέα Υόρκη, ο πατέρας της έχει ιταλική καταγωγή και η μητέρα της σικελική. Στην ηλικία των 11 γράφτηκε σε ρωμαιοκαθολικό σχολείο καλογραιών (Convent of the Sacred Heart). Παίζει πιάνο από ηλικία 4 ετών, το οποίο έμαθε ακουστικά και έκανε σπουδές μουσικής και θεάτρου στη Νέα Υόρκη (Tisch School of the Arts). Στα 12 της άρχισε να γράφει τα πρώτα της ολοκληρωμένα τραγούδια ενώ στα 15 της χρόνια άρχισε να τραγουδάει ερασιτεχνικά και αργότερα ασχολήθηκε με το τραγούδι, περισσότερο για επαγγελματικούς σκοπούς. Πριν κυκλοφορήσει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά, είχε γράψει τραγούδια για την Britney Spears, τη Fergie και τις Pussycat Dolls.

«Ξεκίνησα να δουλεύω από τα 16 μου χρόνια και έκανα όποια δουλειά μπορείτε να φανταστείτε από τη στιγμή που τέλειωσα το σχολείο. Για μένα, είναι φυσιολογικό να δουλεύω σκληρά. Όσο για τα χρήματα, ο πατέρας μου φωνάζει πάντοτε να κάνω οικονομίες ενώ εγώ θέλω να τα ξοδεύω όλα για τα σόου μου. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει να έχω ένα πολυτελές αυτοκίνητο ή να πηγαίνω σε κοσμικές δεξιώσεις».

The Fame και The Fame Monster (2008-2010)

Το 2008 η Lady Gaga κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «The Fame», το οποίο όπως εξήγησε η ίδια απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιζητεί τη φήμη. Το άλμπουμ έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως το «Just Dance» όπου έφθασε στην κορυφή των αμερικανικών και βρετανικών charts και το «Poker Face» που κατέκτησε την κορυφή των διαγραμμάτων των μεμονωμένων τραγουδιών (charts).

Ακόμα 2 singles από το The Fame κυκλοφόρησαν παγκοσμίως, το «Love Game» και το «Paparazzi» είχαν εξίσου μεγάλη επιτυχία μπαίνοντας στο Top 10 πολλών χωρών σε όλο τον κόσμο, με το Paparazzi να αναδεικνύεται από τους κριτές σαν το highlight του album. Το πρώτο τραγούδι ήταν υποψήφιο για Βραβείο Γκράμμυ καλύτερης χορευτικής μουσικής. .Tα singles του «The Fame» ήταν 4 ενώ τα 2 από αυτά έγιναν no 1 hit singles στην Αμερική.Σαν single κυκλοφόρησε και το «Eh Eh ( Nothing Else I can Say)» σε επιλεγμένες χώρες.

Το πρώτο της EP με τίτλο «The Fame Monster» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2009. To πρώτο single «Bad Romance» έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Ήταν το Νο 1 τραγούδι στα 100 καλύτερα του κόσμου για το 2010 και καθιέρωσε τη φράση «Paws Up», έδωσε στη Lady Gaga το ψευδώνυμο Mother Monster και βάφτισε τους οπαδούς της «Little Monsters».

Το «Telephone» αρχικά Lady Gaga το έγραψε για την Britney Spears η οποία το απέρριψε και το τραγούδι κυκλοφόρησε ως δεύτερο single και έγινε τεράστια επιτυχία φτάνοντας στο κορυφαία τραγούδια στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Ήταν το 12ο καλύτερο τραγούδι το 2010 το βίντεο κλιπ τάραξε τα νερά στον τομέα της μουσικής και κυρίως θεωρείτε ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ της δεκαετίας από το 2000. Η τραγουδίστρια στο άλμπουμ πρόσθεσε το 3ο single »Alejandro» το οποίο έκανε άλλη μια μεγάλη επιτυχία και ήταν το 16ο τραγούδι στα 100 καλύτερα κατακτώντας την κορυφή στα διαγράμματα.

Η Lady Gaga απέσπασε δύο Γκράμι το 2010 και τρία το 2011. Ειδικότερα με το The Fame κέρδισε Γκράμι στην κατηγορία καλύτερο ηχογράφημα χορευτικής μουσικής και καλύτερο άλμπουμ με ηλεκτρονική ή χορευτική μουσική, για το Bad Romance κέρδισε το Γκράμι της Καλύτερης γυναικείας pop ερμηνείας, για το The Fame Monster Γκράμι καλύτερου pop άλμπουμ και τέλος καλύτερου μουσικού βιντεοκλίπ (Best Short Form Music Video) για το βίντεο κλιπ του Bad Romance.

Τον Σεπτέμβριο του 2010 η Lady Gaga βραβεύτηκε στα MTV Video Music Awards κερδίζοντας 9 βραβεία από τις 13 υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία των βραβείων στον ίδιο χρόνο. Στα 9 αυτά βραβεία βρέθηκε και το βραβείο για το καλύτερο video της χρονιάς, το οποίο κέρδισε με το video clip Βad Romance. Τα 2 παραπάνω άλμπουμ, τα οποία έχουν συγχωνευτεί πλέον σε ένα άλμπουμ το οποίο είναι «Διαμαντένιο» και το άλμπουμ με τις περισσότερες ηλεκτρονικές πωλήσεις στον πλανήτη, έχουν κάνει τεράστιες πωλήσεις φτάνοντας στα 23.000.000 αντίτυπα.

Born This Way (2011-2012)

Το άλμπουμ κατάφερε να πουλήσει 1.100.000 αντίτυπα σε μία εβδομάδα, και 7.000.000 σε μόλις πέντε μήνες. Το πρώτο single του δίσκου «Born This Way» κυκλοφόρησε στις 11 Φεβρουαρίου 2011 και μέσα σε λίγες ώρες έγινε no 1 στο «iTunes» σε όλες τις χώρες παγκοσμίως και σε άλλα επίσημα charts έφτασε στην πρώτη θέση σε 19 χώρες.Στην Αμερική έκανε ντεμπούτο στην 1η θέση και παρέμεινε στην κορυφή 6 συνεχόμενες εβδομάδες και είναι το μοναδικό τραγούδι που το έχει καταφέρει αυτό (Αργότερα το 2013 το Harlem Shake του Bauuer έκανε ντεμπούτο στην 1η θέση και παρέμεινε για 5 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή και αυτό επειδή άρχιζαν στο ανάλογο chart (Billboard Hot 100) να καταμετρούνται και οι προβολές το οποίο προκάλεσε ποικίλες και αρνητικές αντιδράσεις για κομμάτια όπως το Gangnam Style που έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση ενώ αν μετρούσαν τότε και οι προβολές (και για το Bad Romance και για το Gangnam Style) θα είχαν φτάσει στην πρώτη θέση και όχι μόλις στη δεύτερη.

Το δεύτερο σινγκλ του δίσκου με τίτλο «Judas» κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου και μπήκε στο top 10 σε αρκετές χώρες μπαίνοντας και στο top 10 Και στην Αμερική με μεγάλη επιτυχία. Αρχικά το Edge of Glory κυκλοφόρησε ως Promotional single για την προώθηση του άλμπουμ Born This Way στις 9 Μαΐου αλλά λόγω της επιτυχίας στο iTunes, επιβεβαιώθηκε ως το τρίτο επίσημο single και κυκλοφόρησε στους σταθμούς στις 19 Ιουνίου.

Το «The Edge of Glory» αποθεώθηκε από κριτικούς και θαυμαστές και χαρακτηρίστηκε ως η αποκορύφωση του album και μπήκε στο Τοπ 10 σε πολλές χώρες μπαίνοντας στην 3η θέση στην Αμερική.

Αργότερα το «You and I» κυκλοφόρησε σαν τέταρτο single στις 23 Αυγούστου μπαίνοντας και αυτό στο Τοπ 10

ενώ το «Marry the night» στις 15 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε ως το πέμπτο και τελευταίο single από τον δίσκο το οποίο είχε την λιγότερη επιτυχία από όλα τα singles και ήταν το πρώτο τραγούδι της που στην Αμερική δεν κατάφερε να μπει στο top 10 φτάνοντας ως την 29η θέση.

Παρόλα αυτά είναι το τρίτο τη τραγούδι που έφτασε πιο γρήγορα στην πρώτη θέση στα dance club play songs μετά από κυκλοφορία μόνο 5 εβδομάδων σαν single ( 2ο είναι το Telephone με 5 εβδομάδες και 1ο το Applause που έκανε μόνο 2 εβδομάδες για να φτάσει στην κορυφή ).Επίσης το Hair Που κυκλοφόρησε ως promotional single μπήκε στο Τοπ 20 σε 16 διαφορετικές χώρες.

Αργότερα μέσα στο 2011 η Lady Gaga μαζί με την μητέρα της ίδρυσαν το «Born This Way Foundation»,έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος έχει στόχο να ενθαρρύνει τους νέους στο να αντιμετωπίσουν με χαμόγελο τα προβλήματα στο σχολείο,στις παρέες ακόμα και στο σπίτι τους.Παράλληλα με αυτό τον τρόπο στόχος είναι να καλλιεργηθεί το αίσθημα της αλληλεγγύης,της κοινωνικής αποδοχής,του θάρρους και της έκφρασης της μοναδικότητας του καθενός. Ακόμα η Lady Gaga το 2011 πήγε ένα ταξίδι στην Αφρική βοηθώντας οικονομικά και πνευματικά τον οργανισμό UNICEF. Το album «Born This Way» μέχρι τώρα έχει πουλήσει επισήμως 8.500.000 αντίτυπα παγκοσμίως κάνοντας το από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών μαζί με τα προηγούμενα άλμπουμ της The Fame και The Fame Monster που έχουν πουλήσει περίπου 23.000.000 αντίτυπα και τα δύο μαζί.

ARTPOP (2013)

Ο δίσκος Artpop (τυποποιημένος ως ARTPOP) είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ από την Lady Gaga το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy και απέσπασε πολλές θετικές κριτικές. Το πρώτο single με το όνομα «Applause» κυκλοφόρησε στις 12 Αυγούστου του 2013 και το βίντεο κλιπ του «ανέβηκε» στο youtube στις 19 Αυγούστου αποκτώντας 10.000.000 προβολές μέσα σε ένα 24ωρο, το τραγούδι έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή Good Morning America. Έκανε τεράστια εμπορική επιτυχία και έγινε το 12ο single της Lady Gaga που μπήκε στο top ten τον Η.Π.Α φθάνοντας στη θέση #4 της κατάταξης του Billboard Hot 100 και κυρίως είναι το τραγούδι της με τα περισσότερα »air-plays» (στο ραδιόφωνο). H Lady Gaga ερμήνευσε το «Applause» στα 2013 MTV Video Music Awards στις 25 Αυγούστου του 2013 και συμμετείχε στο iTunes Festival στις 1 Σεπτεμβρίου του 2013, όπου ερμήνευσε οκτώ τραγούδια του δίσκου.Ενώ η πρώτη εβδομάδα έκλεισε κάνοντας το ARTPOP #1 στις μεγαλύτερες μουσικές αγορές του πλανήτη δηλαδή σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία (σημειωτέον είναι το 2ο άλμπουμ της Gaga που φτάνει κορυφή στο Ην.Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες). Οι παγκόσμιες πωλήσεις του άλμπουμ για την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας έκλεισαν με περίπου 560 χιλιάδες αντίτυπα (258.000 σε ΗΠΑ).

To δεύτερο single του άλμπουμ «Do What U Want» σε συνεργασία με τον R. Kelly το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου κατόρθωσε να φτάσει στην θέση #13 Billboard Hot 100, πουλώντας παραπάνω από 1.200.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 2.500.000 παγκοσμίως.

Αργότερα ακολούθησαν τα promotional singles «Venus», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην θέση #29 του Billboard Hot 100 πουλώντας 108.000 ψηφιακά αντίτυπα και κατόρθωσε να μπει στο top 10 8 χωρών

αλλά και η μπαλάντα «Dope» το οποίο κατόρθωσε να φτάσει στην θέση #8 του Billboard Hot 100 και έδωσε στην Lady Gaga το 13ο της Top 10 single.

Εν έτει 2014, το άλμπουμ δέχθηκε θετικές κριτικές για τον συνδυασμό της ποπ κουλτούρας και της τέχνης, εκτός από τα ποπ κομμάτια που περιέχει το άλμπουμ υπάρχουν και διαφορετικά μουσικού είδους κομμάτια όπως ραπ το τραγούδι Jewells n’ Drugs μαζί με τους T.I.,Too Short και Twista . Μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του άλμπουμ αγγίζουν τα 3.000.000 αντίτυπα.

Cheek To Cheek (2014)

O δίσκος Cheek To Cheek είναι ένα στούντιο-live άλμπουμ της Lady Gaga και του Tony Bennett, τον θρυλικό τζαζ τραγουδιστή, το οποίο περιλαμβάνει 11 τραγούδια (Target Version) και 17 το Deluxe Version. Είναι ένας δίσκος της Jazz διαρκείας 50 λεπτών.

Πρώτο single επιλέχθηκε το διαχρονικό κομμάτι «Anything Goes» και συνεχίστηκε με το «I Can’t Give You Anything But Love» τα οποία κατάφεραν να φτάσουν και τα δύο #1 θέση στις Jazz κατηγορίες στο Billboard.

Ο Tony Bennett αλλά και η Lady Gaga αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα άλμπουμ με την ελπίδα ότι θα φέρει την τζαζ μουσική πιο κοντά στην νέα γενιά. Οι κριτικές για αυτό το άλμπουμ ήταν κυρίως θετικές. Το άλμπουμ αυτό αποκαλείται από πολλούς ως «Η Ένωση Δύο Διαφορετικών Εποχών Σε Ένα Άλμπουμ». To album κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του Βillboard 200 με 131.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κάνοντας το έβδομο jazz album από το 2000 μέχρι σήμερα που τα καταφέρνει. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ της Gaga που κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή και το δεύτερο για τον Tony Bennett.

Μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2015, το άλμπουμ κατάφερε να πουλήσει 524.000 αντίτυπα στις Η.Π.Α. καθιστώντας χρυσό από την Recording Industry Association of America.Το άλμπουμ κατάφερε να κερδίσει ένα βραβείο γκράμι ,το ανώτερο μουσικό βραβείο! Το άλμπουμ κατάφερε να μπει στο Top 10 σε πάνω από 27 χώρες. Σήμερα έχει πωλήσεις που συνολικά αγγίζουν τα 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) αντίτυπα παγκοσμίως.

Το καλοκαίρι του 2015 ανακοινώθηκε πως θα πρωταγωνιστήσει στον 5ο κύκλο της σειράς American Horror Story.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε το τραγούδι «Til It Happens To You», ένα τραγούδι με ισχυρό μήνυμα με αφορμή ντοκυμαντέρ με τίτλο “The Hunting Ground” που προβάλει τις σεξουαλικές επιθέσεις στα πανεπιστήμια της Αμερικής.

Το πρώτο μισό του 2016 ήταν αρκετά γεμάτο. Πρώτα εμφανίστηκε στο Super Bowl 2016 όπου ερμήνευσε τον Εθνικό ύμνο της Αμερικής.

Έπειτα την είδαμε στα Grammys 2016 σε μία συγκινητική εμφάνιση στην οποία τίμησε τον μοναδικό David Bowie.

Στην απονομή βραβείων Oscar όπου ήταν και υποψήφια ερμήνευσε το «Till it Happens to You», κάνοντας την εμφάνιση μία από τις καλύτερες που έχουμε δει.

Το άλμπουμ «Joanne» ήταν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου 2016. Το single «Perfect Illusion» κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Στις 15 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ο τίτλος του επερχόμενου άλμπουμ, ο οποίος αναφέρεται τόσο στο δεύτερό της όνομα, όσο και στην θεία της που πέθανε από λύκο στα 19 της. Ακουστικά ο δίσκος έχει έντονες ροκ και κάντρι επιρροές και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Φλόρενς Γουέλτς. Στις 6 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε την κάντρι μπαλάντα «Million Reasons».

Μετά τη λήξη της πρώτης της συναυλίας στο Coachella Music Festival 2017 κυκλοφόρησε το single «The Cure» αφού πρώτα το ερμήνευσε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ. Το single δεν ανήκει σε άλμπουμ, αλλά προωθείται συγχρόνως με τα singles του Joanne.

Το Φεβρουάριο του 2017 η Lady Gaga πραγματοποίησε μια μοναδική εμφάνιση στο Halftime του Super Bowl LI αφήνοντας πάντες άφωνους.

Ορόσημα της Καριέρας της

Παγκοσμίως οι πωλήσεις της (albums+singles) μέχρι σήμερα υπολογίζονται σε 157 εκατομμύρια : 27 εκατομμύρια album και 130 εκατομμύρια single-τραγούδια σε ψηφιακή μορφή, γεγονός που την καθιστά μια από τους best-selling μουσικούς όλων των εποχών. Έχει μέχρι σήμερα:

7 #1 ποπ τραγούδια στις ΗΠΑ σύμφωνα με το μεγαλύτερο περιοδικό στον κόσμο, Billboard και 5 #1 singles παγκοσμίως

3 #1 album στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και 2 #1 album στην Ιαπωνία

4 #1 single στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τον Καναδά

3 #1 single ΗΠΑ, την Γερμανία και τον Καναδά

2 #1 single στην Γαλλία

1 #1 single στην Ιαπωνία

Βραβεία και υποψηφιότητες

Η Lady Gaga έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες βραβεία και υποψηφιότητες.

Έχει κερδίσει μεταξύ άλλων 6 Grammy Awards, 13 MTV Video Music Awards, 3 BRIT Awards, 8 MTV Europe Music Awards και 13 Guinness World Records.

Έχει αποκαλεστεί ως η «Νέα Βασίλισσα της Ποπ» από τα περιοδικά Rolling Stone, Forbes, Billboard και TIME

Έχει έρθει 1η στη λίστα των πιο ισχυρών celebrities (Celebrity 100 του Forbes) το 2011 4η στη λίστα «100 Greatest Women in Music» του VH1 και είναι μέχρι στιγμής η 9η «best selling digital singles artist» στις ΗΠΑ σύμφωνα με τη RIAA

Έχει κερδίσει μεταξύ άλλων τους εξής τίτλους:

Most Influential Entertainer of the last 10 years TIME

2nd most influential icon of the last 10 years TIME

2010’s Artist of the Year Billboard

2014’s Most Powerful Pop Star Guiness

Most Famous Celebrity on Earth Guiness

Eμφανίζεται τακτικά στις λίστες «Billboard’s Artists of the Year» και στα «Forbes’s power and earnings rankings» συμπεριλαμβανομένης της λίστας «The World’s 100 Most Powerful Women»

Το τραγούδι Bad Romance έχει πουλήσει πάνω από 10.000.000 αντίγραφα, αποσπώντας ένα «Diamond Certificate» από την RIAA και κάνοντας την Lady Gaga την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.

Δισκογραφία

The Fame (2008)

The Fame Monster (2009)

Born This Way (2011)

Artpop (2013)

Cheek to Cheek (με τον Tony Bennett) (2014)

Joanne (2016)

Tours

The Fame Ball Tour (2009)

The Monster Ball Tour (2009–11)

Born This Way Ball (2012–13)

ArtRave,The Artpop Ball Tour (2014)

Cheek to Cheek Tour (μαζί με Tony Bennett) (2014–2015)

Joanne World Tour (2017-2018)

