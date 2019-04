UNITE with Tomorrowland… από την Αθήνα στις 27 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού!

Το UNITE With Tomorrowland φέρνει το Amicorum Spectaculum στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία

Στις 27 Ιουλίου, το UNITE With Tomorrowland θα ενώσει τους People of Tomorrow (τους Ανθρώπους του Αύριο, όπως ονομάζονται οι πιστοί φίλοι του φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο) από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία με το Tomorrowland στο Βέλγιο. Με το Amicorum Spectaculum – ένα από τα μυθικότερα θέματα στην ιστορία του Tomorrowland – το UNITE With Tomorrowland έχει την τιμή να υποδέχεται τους πιο εντυπωσιακούς entertainers στον κόσμο. Μία μαγική γιορτή με ένα τεράστιο DJ line-up από διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες επί σκηνής και τη μοναδική δορυφορική σύνδεση με την κεντρική σκηνή του Tomorrowland στο Βέλγιο σε συνδυασμό με μία σκηνή σε κάθε χώρα, προσαρμοσμένη στην αντίστοιχη του κεντρικού φεστιβάλ, με εκπληκτικά ντεκόρ και ειδικά εφέ, με σκοπό να ζήσουμε όλοι στο έπακρο την μαγική ατμόσφαιρα του Tomorrowland.

To UNITE With Tomorrowland έχει την τιμή να υποδέχεται τους εντυπωσιακότερους entertainers στο σύμπαν: Το Amicorum Spectaculum – ένα από τα μυθικότερα θέματα στην ιστορία του Tomorrowland. Τέσσερα θαυματουργά βαγόνια του Amicorum Spectaculum είναι έτοιμα να ξεκινήσουν ένα συναρπαστικό ταξίδι κατευθυνόμενα προς τους μυστηριώδεις ορίζοντες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Μάλτας και της Πορτογαλίας. Φέρνοντας αυτό το μαγευτικό θέαμα σε αυτούς τους 4 προορισμούς, το UNITE With Tomorrowland θα αποτελέσει το απόλυτο gathering του φετινού καλοκαιριού.

Οι επισκέπτες του θα μεταφερθούν σε έναν μαγικό κόσμο με ένα μεγάλο και εξαιρετικά επιμελημένο line-up από διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες, live επί σκηνής, ενώ οι εμφανίσεις των βασικών headliners από την κεντρική σκηνή του Βελγίου θα μεταδοθούν ζωντανά κατά τη διάρκεια του event. Αυτή η μοναδική ζωντανή δορυφορική σύνδεση με το θρυλικό Tomorrowland δίνει στους People of Tomorrow σε κάθε μία από τις επιλεγμένες χώρες την ευκαιρία να συνδεθεί με τους επισκέπτες των «ιερών τόπων» του φεστιβάλ στο Βέλγιο και το αντίστροφο. Το livestream γίνεται σε απόλυτο συγχρονισμό με το show στο Βέλγιο, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες του φεστιβάλ να ξεφύγουν από την πραγματικότητα, να μεταφερθούν και να ζήσουν την μοναδική, μαγική ατμόσφαιρα του Tomorrowland. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα του UNITE With Tomorrowland: να ενώσει τους People of Tomorrow – όχι μόνο με τους αγαπημένους τους DJs, αλλά και μεταξύ τους.

UNITE With Tomorrowland

Αθήνα, Ελλάδα

Βαρκελώνη, Ισπανία

Μάλτα

Πόρτο, Πορτογαλία

Κάντε τώρα την προεγγραφή στο tomorrowland.com για την ειδική προπώληση που ξεκινάει στις 15 Απριλίου μέσω της viva!

Η προεγγραφή είναι πολύ σημαντική ώστε να μπορέσετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το Tomorrowland στο Βέλγιο συνήθως γίνεται sold out μέσα σε λίγες ώρες (πουλώντας πάνω από 400.000 εισιτήρια!), ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα UNITE With Tomorrowland σε όλες τις επιλεγμένες χώρες, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ημέρες.

Επιπρόσθετα, αναμένεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών από το εξωτερικό, καθώς το UNITE With Tomorrowland είναι ένα event-φαινόμενο παγκοσμίου βεληνεκούς και η διοργάνωσή του στην Αθήνα θα γνωστοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ειδική προπώληση θα ξεκινήσει στις 15/4 και θα διαρκέσει μέχρι τις 24/4. Κατά τη διάρκειά της θα έχουν δικαίωμα αγοράς μόνο όσες και όσοι έχουν πραγματοποιήσει την προεγγραφή. Στη συνέχεια, όσα εισιτήρια έχουν απομείνει θα διατεθούν στη γενική πώληση. Σύντομα, θα ανακοινωθεί και το όνομα του DJ headliner που θα βρεθεί live στη σκηνή της Αθήνας, το Σάββατο 27 Ιουλίου, σε μία Πλατεία Νερού όπως δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ!

Εξασφαλίστε άμεσα το εισιτήριό σας

Περισσότερα για το Tomorrowland 2019:

The Book of Wisdom: The Return

19-21 και 26-28 Ιουλίου 2019

De Schorre, Boom, Βέλγιο

Όλες οι πληροφορίες στο: tomorrowland.com

To Tomorrowland είναι ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ που γίνεται στο Βέλγιο. Διοργανώνεται από τους αυθεντικούς ιδρυτές (και ιδιοκτήτες του), τους αδελφούς Beers. Πραγματοποιείται σε έναν όμορφο φυσικό χώρο, την ψυχαγωγική περιοχή του de Schorre, στην πόλη του Boom (16 χιλιόμετρα νότια της πόλης Antwerp και 32 χιλιόμετρα βόρεια των Βρυξελλών). Το Tomorrowland λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από το 2005 και πλέον είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο.

Το 2019, το Tomorrowland γιορτάζει τα 15 του χρόνια και αυτό είναι λόγος για έναν εορτασμό με ένα νέο θέμα με τίτλο, The Book of Wisdom: The Return, με μία εντυπωσιακή κεντρική σκηνή να το συνοδεύει, καθώς και με ένα απίστευτο line-up που αποτελείται από περισσότερους από 1000 καλλιτέχνες. Το Tomorrowland επιστρέφει στο Boom, στο Βέλγιο, για άλλα δύο τριήμερα αυτή τη χρονιά, στις 19-21 και 26-28 Ιουλίου. Κατά τη διάρκειά τους, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι θα εισέλθουν στους «ιερούς τόπους» του φεστιβάλ.

Πολλές ειδικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν τη φετινή χρονιά για να εορταστεί η 15η επέτειος του Tomorrowland. Το ξεκίνημά του πραγματοποιήθηκε το 2005 και, στο διάστημα μέχρι σήμερα, έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που πλέον θεωρείται το δημοφιλέστερο και εντυπωσιακότερο μουσικό φεστιβάλ στον κόσμο. Αυτή τη χρονιά, η 15η επέτειος θα τιμηθεί με διάφορους τρόπους, όπως η πρώτη χειμερινή εκδοχή του φεστιβάλ, με το Tomorrowland Winter στο Alpe d’Huez (Γαλλία) και την δημιουργία του Tomorrowland – One World Radio που πρόσφατα ξεκίνησε να βρίσκεται στον αέρα.