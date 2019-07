SNIK| Στο No1 των YouTube Trends με το «KILO»| Τι νέες συνεργασίες ετοιμάζει;

Ο SNIK, ο no1 ράπερ της Ελλάδας ξανά στην κορυφή του YouTube!

To official video του “KILO” κυκλοφόρησε στο official κανάλι του στο YouTube το απόγευμα του Σαββάτου σε σκηνοθεσία του Mosquito, έχει ξεπεράσει μέσα σε 3 μέρες τις 1.200.000 προβολές και βρίσκεται πλέον στην κορυφή του Ελληνικού YouTube.

Το “KILO” αποτελεί ένα διαφορετικό track από όσα έχουμε συνηθίσει να ακούμε από τον SNIK, ο οποίος τις επόμενες μέρες αναμένεται να ρίξει στην αγορά ακόμα δύο singles: Το “Senorita” με την Tamta και το “Bando” με τον Billy Sio.

Ο κορυφαίος ράπερ και ο νικητής του βραβείου Video of the Year στα MAD Video Music Awards 2019 by Coca-Cola είναι κυριολεκτικά ασταμάτητος και αναμένεται να κατακλύσει τα charts το φετινό καλοκαίρι.

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal