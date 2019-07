Panik Entertainment Group – Sony Music Entertainment: Η συνεργασία κορυφής που αλλάζει τα δεδομένα στη μουσική!

Η PANIK RECORDS, η κορυφαία ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρεία, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την πολυεθνική δισκογραφική εταιρεία SONY MUSIC ENTERTAINMENT, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση του διεθνούς και του ελληνικού καταλόγου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η συμφωνία μεταξύ της SONY MUSIC ENTERTAINMENT και της PANIK ENTERTAINMENT GROUP είναι αποκλειστική σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Γιώργος Αρσενάκος, CEO της PANIK ENTERTAINMENT GROUP, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη SONY MUSIC στην οικογένειά μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι και περήφανοι γι’ αυτή την συνεργασία, η οποία θα ενισχύσει την ηγετική θέση της PANIK RECORDS στην τοπική μουσική βιομηχανία, θα εμπλουτίσει τις επιτυχημένες και ποιοτικές παραγωγές και θα δημιουργήσει έδαφος για διεθνείς συνεργασίες».

Ο Daniel Lieberberg, President Continental Europe and Africa είπε: «Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της PANIK στην Ελληνική μουσική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με το φιλικό και επαγγελματικό της ήθος, δημιουργεί τον ιδανικό συνεργάτη για την SONY MUSIC σε αυτή τη σημαντική αγορά».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PANIK ENTERTAINMENT GROUP

Η PANIK ENTERTAINMENT GROUP είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη δισκογραφική εταιρεία στην ελληνική μουσική βιομηχανία και έχει το μεγαλύτερο ενεργό roster. Εκπροσωπεί πάνω από 100 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ονομάτων με συνεχή παρουσία στα charts, ενώ παράλληλα προωθεί επιτυχίες διεθνούς ρεπερτορίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Αποτελείται από 4 sublabels (Panik Records, Panik Platinum, Panik Gold και Panik Oxygen) και 2 τμήματα, το Panik Relations για artist management και το Panik Live για events και bookings. Επίσης κατέχει τα δικαιώματα του no1 urban label στην Ελλάδα, της Capital Music. Οι κυκλοφορίες της έχουν επιτυχία, τόσο ως φυσικό και digital προϊόν, όσο και στο ραδιόφωνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ SONY MUSIC ENTERTAINMENT

Η Sony Music Entertainment είναι μια παγκόσμια δισκογραφική εταιρεία με ένα τρέχον roster που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών και διεθνών superstar. Η εταιρεία διαθέτει ένα τεράστιο κατάλογο που περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις στην ιστορία. Εκπροσωπεί κορυφαία labels απο κάθε είδος μουσικής, όπως Arista Records, Arista Nashville, Beach Street Records, Black Butter Records, BPG Music, Bystorm Entertainment, Century Media, Columbia Nashville, Columbia Records, Day 1, Descendant Records, Disruptor Records, District 18 Entertainment, Epic Records, Essential Records, Essential Worship, Fo Yo Soul Recordings, House of Iona Records, Insanity Records, Keep Cool, Legacy Recordings, Masterworks, Masterworks Broadway, Ministry of Sound Recordings, Monument Records, OKeh, Palm Tree Records, Polo Grounds Music, Portrait, RCA Inspiration, RCA Nashville, RCA Records Relentless Records, Reunion Records, Same Plate Entertainment, Six Course Music Group, Sony Classical, Sony Music Latin, Star Time International, Syco Music, Verity Records και Visionary Records. Η Sony Music Entertainment είναι θυγατρική της Sony Corporation of America.