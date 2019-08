Βιογραφία | Δάκης

Γεννήθηκε στην Αίγυπτο στις 26 Αυγούστου 1943. Το πραγματικό του όνομα, είναι Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Όμως, η μητέρα του, αποκαλώντας τον χαϊδευτικά «Βρασιδάκη» όταν ήταν μικρός, έδωσε το έναυσμα για το όνομα του μεγάλου καλλιτέχνη που θα μεσουρανούσε από τότε μέχρι σήμερα με το όνομα Δάκης. Του τραγουδιστή που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου πήγε σχολείο και όπου – από μαθητής ακόμη στο Πατριαρχικό Γυμνάσιο – άρχισε να τραγουδά.

Μιλάει εκτός των ελληνικών, αραβικά, ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά. Από το 1964 είναι στη δισκογραφία με το «Deep in the heart of Athens».

Το 1965 αντικατέστησε τον Θέμη Ζέρβα στη θέση του τραγουδιστή στο συγκρότημα Adam’ s Boys που αργότερα μετονομάστηκαν σε Playboys.

Ξεκίνησε σόλο καριέρα το 1968 με το « Γεια σου σ’ ευχαριστώ» σύνθεση Κ. Ξενάκη, στίχοι Β. Φωτεινάκη. Από τότε και έως σήμερα μας έχει χαρίσει αξέχαστες ερμηνείες σε εκατοντάδες τραγούδια πολλά απ’ τα οποία έγιναν τεράστιες επιτυχίες.

Όταν πήγε στον Μάτσα για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο και του είπε το «Βρασίδας» αυτός του είπε ότι αυτό θα του ταίριαζε μόνο αν τραγουδούσε ρεμπέτικο!!!! Έτσι χρησιμοποίησε το υποκοριστικό από το όνομα που τον φώναζε η μητέρα του: Βρασιδάκης-Δάκης.

Υπήρξε σύντροφος της Μαργαρίτας Μπρόγερ, μιλά 6 γλώσσες ενώ συχνά πυκνά εκφράζει την πικρία του για το γεγονός ότι επειδή του έβαλαν από νωρίς την «ταμπέλα» του ποπ ερμηνευτή δεν είχε την ευκαιρία και για άλλου «είδους» τραγούδια π.χ. Χατζιδάκι…

Ο Μίμης Πλέσσας παρότι σε άλλη εταιρία, είδε το ταλέντο του και τον έβαλε στο χώρο του ελληνικού κινηματογράφου όπου ερμηνεύει 4 τραγούδια του:1968 «Γοργόνες και μάγκες» με το «Τόσα καλοκαίρια», που αποτελεί, τυχαία βέβαια, και το πρώτο ελληνικό βίντεο κλιπ αφού ο Δάκης δεν μπορούσε να πάει στην Ύδρα που γινόταν τα γυρίσματα και οι Χρονοπούλου –Κομνηνός χορεύουν ταμπλό βιβάν (στο δίσκο με την μουσική της ταινίας φυσικά δεν υπάρχει η φωνή του Δάκη),

«Μια ζεστή καρδιά» με την «Αλήθεια»,1970 «Η θεία μου η Χίπισσα» με το «Αυτό το καλοκαίρι» και το 1971 στο «Ο παραγιός μου ο ραλίστας» το «Κλείσε τα μάτια και θυμήσου». Ο δίσκος θα είναι ο πρώτος μεγάλος του Δάκη αλλά και η πρώτη και τελευταία φορά που ο συνθέτης Μίμης Πλέσσας προσπάθησε, και τα κατάφερε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, να γράψει ένα ολόκληρο δίσκο με τραγούδια που θα είχαν επιρροές από το ύφος των ποπ συγκροτημάτων του 60-70.

Εξάλλου, διάσπαρτα σε όλες του τις ταινίες-μιούζικαλ θα ακούσει κανείς τέτοια κομμάτια (π.χ.Grazy girl).Ο τελευταίος δίσκος με τον Μίμη Πλέσσα με τίτλο Moments, που περιλαμβάνει με ξενόγλωσσο στίχο όλα τα βραβευμένα τραγούδια του Μίμη, δεν προχώρησε καθόλου.

Από το 2010,ο Δάκης λαμβάνει τιμητική σύνταξη από το υπουργείο πολιτισμού…

