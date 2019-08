Βιογραφία | Tanita Tikaram

Η Tikaram ήταν πολύ καλή μαθήτρια, καθώς σπούδασε και αποφοίτησε, πολιτική, κοινωνιολογία και Αγγλικά στο Queen Mary’s College, με πάρα πολύ καλό βαθμό.

Ξεκίνησε να τραγουδάει σε νυχτερινά κέντρα, όταν τράβηξε την προσοχή της WEA Records, ενώ ήταν ακόμη έφηβη. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Ancient Heart», που παράγεται από τους Rod Argent και Peter Van Houk, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1988 όταν ήταν μόνο 19 χρονών. Το άλμπουμ της έγινε δυο φορές πλατινένιο καθώς έφτασε στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ δεν άργησε να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Τα singles «Good Tradition» και «Twist In My Sobriety» βρεθήκαν στα top 10 της Ευρώπης.

Σε μια συνέντευξη την ρώτησαν πως ένιωσε τότε που από την πρώτη της δουλειά γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία και απάντησε : Δεν ξέρω, νόμιζα πως ήταν φυσιολογικό να βγάζεις δίσκο και να έχει επιτυχία γιατί ήμουν στην εφηβεία και δεν ήξερα, μάλλον ήμουν πολύ τυχερή . . .

Το δεύτερο άλμπουμ της Tikaram, «The Sweet Keeper», κυκλοφόρησε το 1990. Ενώ, επίσης, έφτασε στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν λιγότερο επιτυχή από το ντεμπούτο της, κερδίζοντας μόλις ένα δίσκο χρυσό.

Τα χρόνια όπου ακολούθησαν δεν ήταν και τα καλύτερα, από άποψη αναγνώρισης και επιτυχίας, μιας και τα άλμπουμ που κυκλοφόρησε δεν πούλησαν.. Έτσι το 1998 μετά το «The Cappuccino Songs» η Tikaram αποσύρεται για αρκετά χρόνια.

Το 2005 εμφανίζετε με το τελευταίο της άλμπουμ «Sentimental», ενώ αναμένετε να κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ, με τίτλο «Can’t Go Back » , τον Σεπτέμβριο του 2012. Το πρώτο single, «Dust On My Shoes», κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 11 Μαΐου του 2012.

Δισκογραφία:

(1988) Ancient Heart

(1990) The Sweet Keeper

(1991) Everybody’s Angel

(1992) Eleven Kinds of Loneliness

(1995) Lovers in the City

(1996) The Best of Tanita Tikaram

(1998) The Cappuccino Songs

(2005) Sentimental

(2012) Can’t Go Back

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου