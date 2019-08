Βιογραφία | Ian Gillan, ο τραγουδιστής των Deep Purple

Είναι δημοφιλής για την συμμετοχή του στο Hard Rock συγκρότημα Deep Purple. Υπήρξε επίσης τραγουδιστής για τους Black Sabbath. Στη Rock opera «Jesus Christ Superstar» του Andrew Lloyd Webber, δάνεισε την φωνή του στον ρόλο του Ιησού. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Hard Rock/Heavy Metal τραγουδιστές όλων των εποχών. Δημοφιλή τραγούδια με την φωνή του: «Child in Time», «Black Night», «Fireball», «Strange Kind of Woman», «Smoke on the Water» κ.ά.

Πρόκειται για έναν τραγουδιστή με το μεγαλύτερο εύρος φωνής σε ολόκληρη τη rock σκηνή. Ένα αυθεντικό ταλέντο που αναδείχθηκε μέσα από τη συμμετοχή του στη σούπερ μπάντα των Deep Purple, εκτοξεύοντας τα φωνητικά σε άλλες διαστάσεις, μέσα από περίπλοκες τεχνικές που του έδιναν τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει στις κλίμακες με μια πρωτόγνωρη για το rock ευκολία.

Ο Ian Gillan έφερε πραγματική επανάσταση στην ερμηνεία με τα υπέροχα φαλτσέτα και τις μοναδικές του κορώνες, αλλά και την μελωδική, στιβαρή του χροιά ως τενόρος. «Φυσικά τοποθετημένος» όσο ελάχιστοι τραγουδιστές και – σε αντίθεση με τον Plant – πάντοτε σεμνός στη σκηνή, δεν έγινε ποτέ του ο πρωταγωνιστής front man. Όμως κατάφερε να χαρακτηρίσει με την παρουσία του ολόκληρη την πρώτη γενιά του hard rock, υπηρετώντας στη συνέχεια από την πρώτη γραμμή και το heavy metal, με τους «Ian Gillan Band» αλλά και με το σύντομο πέρασμά του από τους Black Sabbath.

Υπήρξε ο πρώτος – και μακράν καλύτερος – Ιησούς στην αρχική ηχογράφηση της ροκ όπερας του Andrew Lloyd Webber, «Jesus Christ Superstar», αλλά όταν του ζητήθηκε να πρωταγωνιστήσει και στην ομώνυμη ταινία, αρνήθηκε, για να μπορέσει να περιοδεύσει με τους Deep Purple στην Άπω Ανατολή (με αποτέλεσμα το κορυφαίο live LP στην ιστορία του hard rock, το «Made in Japan».

Έντυσε με στίχους τις περισσότερες συνθέσεις των Purple και άφησε κληρονομιά μερικές από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες σε τραγούδια όπως το «Child in time», το «Smoke on the Water», το «Strange kind of woman» και το «Highway Star».

