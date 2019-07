Βιογραφίες | Brian May, ο κιθαρίστας των Queen

Είναι δημοφιλής για την συμμετοχή του στο rock συγκρότημα Queen. Υπήρξε μέλος τους από την ίδρυση τους το 1971. Έχει συνθέσει τραγούδια επιτυχίες όπως: «We Will Rock You», «Who Wants to Live Forever», «I Want It All», κ.ά.

Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone, «The 100 Greatest Guitarists of All Time», βρίσκεται στη θέση 39. Το 2005 τιμήθηκε από την Βασίλισσα της Αγγλίας με τον τίτλο Commander of the Order of the British Empire, για την συνολική του προσφορά στην μουσική. Το 2007, ο May πήρε PhD στην αστροφυσική. Προς τιμήν του, το 2008, ο αστεροειδής 52665 πήρε το όνομα του. Αυτή την εποχή είναι πρόεδρος του John Moores University του Liverpool.

Είναι σίγουρο ότι οι Queen αποτέλεσαν ένα από τα σταθερότερα συγκροτήματα ως προς τη μουσική και σύνθεσή τους, στην ιστορία της ροκ μουσικής. Ο κιθαρίστας Brian May σπούδαζε ακόμα αστρονομία. Ο ντράμερ Roger Taylor (γεννήθηκε με το όνομα Roger Meddows-Taylor στις 26 Ιουλίου του1949 στην Αγγλία) έπαιζε μαζί με τον Brian May στους Johnny Quale And The Reactions και σε ένα κολεγιακό γκρουπ που λεγόταν Smile with bassist Tim Staffell. Λίγο αργότερα ο Roger Taylor έγινε μέλος των Humpty Bong ενός συγκροτήματος που ίδρυσε ο συνεργάτης των Bee Gees Colin Petersen.

Στη συνέχεια ο Brian May μαζί με τον Roger Taylor αποφάσισαν να γίνουν μέλη ενός νέου τότε συγκροτήματος του οποίο τραγουδιστής ήταν ο αείμνηστος Freddie Mercury που γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 στην Αφρική και πέθανε στις 24 Νοεμβρίου του 1991 στο Λονδίνο. Νωρίς το 1971 ο μπασίστας John Deacon που γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1951 στην Αγγλία, συμπλήρωσε το όλο σχήμα. Έτσι η ιστορία των Queen ξεκίνησε το 1972.

Στα τέλη του 1972 οι Queen υπέγραψαν το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο με την EMI Records και την επόμενη άνοιξη έδωσαν μία παράσταση στο Marquee club του Λονδίνου. Το πρώτο τους single ‘Keep Yourself Alive’ δεν τα πήγε καλά. Ωστόσο Queen δεν πτοήθηκαν και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ, μια αρκετά ενδιαφέρουσα δισκογραφική δουλειά που ήταν ένα κράμα από ήχους της δεκαετίας του ’70 και σκληρού ροκ από τα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Ακολούθησε μια περιοδεία των Queen και στη συνέχεια το δεύτερο άλμπουμ τους που εκπλήρωσε τα όνειρά τους μπαίνοντας μέσα στα 5 πρώτα της Αγγλίας. Πολύ γρήγορα το single ‘Seven Seas Of Rhye’ μπήκε στα 10 πρώτα των βρετανικών charts την περίοδο που το ‘Sheer Heart Attack’ πήγε μέχρι το Νο 2 των αντίστοιχων βρετανικών άλμπουμ. Ξεχώρισε το πασίγνωστο ‘Killer Queen’ η πρώτη επιτυχία των Queen για την Αμερική που έφτασε μέχρι το Νο 12 των Αμερικάνικων charts τον Μάιο του 1975. Η λαμπρότητα των συναυλιών που έδιναν οι Queen σε συνδυασμό με τους προσεγμένους δίσκους τους, έκαναν το συγκρότημα ένα από τα πιο σπουδαία στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Το 1975 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την καριέρα των Queen. Αφού περιόδευσαν στο Far East, μπήκαν στο στούντιο μαζί με τον παραγωγό Roy Thomas Baker προκειμένου να ολοκληρώσουν το θρυλικό ‘Bohemian Rhapsody’. Ο Freddie Mercury κατάφερε να μετατρέψει ένα επτάλεπτο single σε μία μίνι όπερα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Το κομμάτι πήγε στο Νο 1 των charts τα Χριστούγεννα του 1975 μένοντας στην κορυφή για εννέα ολόκληρες εβδομάδες. Η επιτυχία του single συνοδεύτηκε ένα πολύπλοκο και εντυπωσιακό video clip, μια πρωτοποριακή παραγωγή που μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν αντιγράφτηκε από πολλούς καλλιτέχνες. Στη συνέχεια την προσοχή όλων προκάλεσε το ‘A Night At The Opera’, ένα από τα ακριβότερα όσον αφορά την παραγωγή άλμπουμ εκείνης της περιόδου, που έφτασε στο Νο 1 της Αγγλίας και στο Νο 5 της Αμερικής.

Οι Queen ήταν πολύ κοντά στο να χαρακτηριστούν «superstars». Η καριέρα τους βρισκόταν σε σωστό δρόμο. Οι άψογες εμφανίσεις τους στη σκηνή και οι εντυπωσιακές παραγωγές σε όλα τους τα singles σε συνδυασμό με την κυκλοφορία ενός δίσκου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (την στιγμή που άλλα σχήματα είτε διαλύονταν είτε πειραματιζόντουσαν μουσικά) έκαναν τους Queen ένα από τα σταθερότερα ως προς τη μουσική τους συγκροτήματα. Το ‘A Day At The Races’ ήταν μία ακόμα προσεγμένη δουλειά των Queen απ’ όπου ξεχώρισαν τα διαχρονικά singles ‘Somebody To Love’ και ‘We Are The Champions’. Και τα δύο έφτασαν στο Νο 2 της Αμερικής.

Οι Queen αποφεύγοντας να χαρακτηριστούν στερεότυποι τόλμησαν τότε κάτι που κανείς δεν είχε επιχειρήσει μέχρι τότε. Είχαν την πολύ έξυπνη ιδέα τους να «εμπλουτίσουν» τη μουσική τους με λίγο rock’n’roll της δεκαετίας του ’50, καθώς και με στοιχεία από τη disco της δεκαετίας του ’70. Αποτέλεσμα τέτοιων επιρροών ήταν τα singles ‘Crazy Little Thing Called Love’ με έντονο το στοιχείο του rock ‘n’ roll) και του ‘Another One Bites The Dust’ (με επιρροές από disco). Και τα δύο πήγαν στην κορυφή της Αμερικής. Οι Queen μπορούσαν να παντρέψουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής τόσο αρμονικά ώστε το κάθε τους τραγούδι ήταν και ένας ύμνος.

Στο μεταξύ το ‘The Game’ ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος των Queen που πήγε στο Νο 1 της Αμερικής γεγονός που συνέβη τον Ιούλιο του 1980. Ακολούθησε το επιτυχημένο soundtrack της ταινίας ‘Flash Gordon’ όπου τη μουσική επένδυση έκαναν και πάλι οι Queen. Στα τέλη του 1981 το συγκρότημα επέστρεψε στην κορυφή της Αγγλίας με την επιτυχία ‘Under Pressure’ (είχαν συνεργαστεί με τον David Bowie). Ήταν μάλιστα το πρώτο Νο 1 τους για τα άλμπουμ της Αγγλίας μετά την εποχή του ‘Bohemian Rhapsody’. Ακολούθησε μια περίοδος όπου μερικά από τα μέλη των Queen ηχογράφησαν σόλο δουλειές. Το 1984 το συγκρότημα επέστρεψε και πάλι μαζί με το »Radio Gaga» που τα πήγε πολύ καλά στην Αγγλία (έφτασε μέχρι το Νο 2). Το single ήταν κατά κάποιο τρόπο σατυρικό και ακολουθήθηκε από το μελοδραματικό ‘I Want To Break Free’ το οποίο συνοδεύτηκε με ένα πρωτοποριακό video clip.

Οι Queen εμφανίστηκαν το 1985 στο Live Aid αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά ότι μπορούσαν να κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις. Το συγκρότημα επιδοκιμάστηκε και οι Queen αναδείχθηκαν οι stars της ημέρας. Το single που ακολούθησε ήταν μάλλον ιδεαλιστικό και λεγόταν ‘One Vision’. Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 οι ηχογραφήσεις των Queen μειώθηκαν κάπως, όχι όμως και η φήμη τους. Το άλμπουμ ‘Innuendo’ κυκλοφόρησε το 1991 και ήταν το τρίτο τους Νο 1 για τους μεγάλους δίσκους της Αγγλίας. Την ίδια επιτυχία είχε και το ομώνυμο single. Οι Queen κατάφεραν να γράψουν ιστορία στο μουσική. Όχι μόνο κιθάρα του Brian May και η χαρακτηριστική φωνή του Freddie Mercury, αλλά και η όλη σκηνική τους παρουσία, τους έκανε το δημοφιλέστερο θεατρικό ροκ σχήμα.

Η ζωή όμως παίζει περίεργα παιχνίδια. Εκεί που το συγκρότημα βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του συνέβη κάτι που ουσιαστικά τερμάτισε την πορεία τους. Ο θάνατος του Freddie Mercury από τον ιό του Αids στις 24 Νοεμβρίου του 1991, ήταν το μοιραίο χτύπημα για τους Queen. Το ‘Bohemian Rhapsody’ επανακυκλοφόρησε αμέσως και τα έσοδα από τις πωλήσεις του διατέθηκαν για την έρευνα προκειμένου να καταπολεμηθεί το Aids. Όπως ήταν αναμενόμενο, το άλμπουμ ξαναπήγε στο Νο 1 της Βρετανίας. Αλλά και το single ‘Bohemian Rhapsody’ που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας ‘Wayne’s World’ τα πήγε πολύ καλά φτάνοντας αυτή τη φορά μέχρι το Νο 2 (Μάρτιος 1992).

Τα υπόλοιπα μέλη των Queen έδωσαν ένα κοντσέρτο για τη μνήμη του αγαπημένου τους Freddie Mercury στο Wembley στις 20 Μαΐου του 1992. Μαζί τους εμφανίστηκαν η Liza Minelli, ο Elton John, οι Guns’N’Roses, ο George Michael, ο David Bowie και η Annie Lennox των Eurythmics. Από εκεί κι έπειτα μερικά από τα μέλη των Queen ακολούθησαν σόλο καριέρα χωρίς όμως το συγκρότημα να διαλυθεί. Ο Brian May γνώρισε κάποιες σόλο επιτυχίες ενώ ο Roger Taylor έγινε μέλος των Cross.

Το τελευταίο στουντιακό άλμπουμ των Queen κυκλοφόρησε τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του Freddie Mercury και περιείχε τραγούδια που είχαν ηχογραφήσει όλοι μαζί όταν ο Freddie Mercury τους είχε καλέσει για τελευταία φορά στο σπίτι του στην Ελβετία για να αποτελειώσουν μαζί αυτό το άλμπουμ. Ο Freddie Mercury, ήταν ήδη προσβεβλημένος από το aids. Όμως τραγούδησε με μεγάλη αξιοπρέπεια τα τελευταία τραγούδια της ζωής του. Τα υπόλοιπα μέλη των Queen ονόμασαν αυτό το άλμπουμ ‘Made In Heaven’ για την μνήμη του τραγουδιστή τους και καλού τους φίλου. Οι Queen ποτέ δεν ανακοίνωσαν επίσημα τη διάλυσή τους.

Σόλο καριέρα

Στις 21-22 Απριλίου 1983, ο May ηχογράφησε την πρώτη του σόλο δουλειά, ένα μίνι άλμπουμ με τίτλο, Star Fleet Project, στο οποίο συνεργάστηκε με τον Eddie Van Halen.

Ο May το 1991 τελειοποίησε το άλμπουμ του με τίτλο Back to the Light, και στη συνέχεια έκανε παγκόσμια περιοδεία. Στα τέλη του 1992 δημιουργήθηκε και επίσημα το συγκρότημα Brian May Band.

Από την τελευταία του σόλο κυκλοφορία το 1998, ο May τραγουδάει είτε ως σόλο καλλιτέχνης είτε μαζί με τον Roger Taylor των Queen. στις 20 Μαΐου 2009, οι δυο τους τραγούδησαν live το «We Are the Champions» στο τελευταίο επεισόδιο του American Idol , με τους διαγωνιζόμενους Kris Allen και Adam Lambert. Τον Απρίλη του 2011 ίδρυσε το project «Save Me», εναντίον του κυνηγιού αλεπούδων στην Αγγλία και υπέρ της υπεράσπισης των ζώων στη χώρα γενικότερα.

Στις 18 Απριλίου, η Lady Gaga επιβεβαίωσε ότι ο May θα έπαιζε κιθάρα στο κομμάτι «You and I» από το album της Born This Way. Στις 26 Αυγούστου τραγούδησε το «We Will Rock You» και «Welcome To The Black Parade» με τους My Chemical Romance στο Reading Festival. Στις 28 Αυγούστου, τραγούδησε τελικά με την Lady Gaga στα MTV Video Music Awards 2011 στο Nokia Theatre, Los Angeles.

