MadWalk 2019| Όλες οι πληροφορίες για τους σχεδιαστές και τους καλλιτέχνες που θα δούμε στο μοναδικό show!

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα, που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα είναι αφιερωμένος στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

To MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, τη Δευτέρα 1η Απριλίου, έρχεται για 9η συνεχόμενη χρονιά, να ενώσει σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event τη μόδα με τη μουσική, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», αφού μέρος των εσόδων της εκδήλωσης, θα διατεθεί για την προσφορά του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συμμετοχή των παιδιών στο «ELPIDA Youth Summer Camp», το 10ήμερο θεραπευτικό πρόγραμμα για αποθεραπευμένα παιδιά ηλικίας 9-16 ετών που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από την Επιτροπή «ELPIDA Youth».

Στο εντυπωσιακό σκηνικό που θα δημιουργηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ένα συμφωνικό σύνολο υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου, όπου θα συνοδεύσει τα ξεχωριστά διασκευασμένα τραγούδια που θα παρουσιαστούν από δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες μαζί με πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brand.

Fashion by:

Designers – Atelier Loukia, Celia Kritharioti Haute Couture, Deux Hommes, Dimitris Petrou, Orsalia Parthenis, Sotiris Georgiou, The Designers’ Lab

Brands – BSΒ, MINI, Parabita, Toi&moi, 5226 by Celia Kritharioti

Music by:

Δάκης, Δανάη Παππά, Εβελίνα Παπούλια & Αφροδίτη Λιάντου, Ευαγγελία Αραβανή, Έλενα Τσαγκρινού, Ελένη Φουρέιρα, Ήβη Αδάμου, Καλομοίρα, Κατερίνα Γερονικολού, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μαριέλλα Σαββίδου, Μαρίνα Τζιάνγουιρθ, Σάκης Ρουβάς, Χριστόφορος Βλαχάκης, Barrice, Cecilia Krull, Demy, FY, Sergey Lazarev, The Other Side Project (Aντώνης Τότσικας, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Ίαν Στρατής, Aναστάσιος Ράμμος & ARVA)

Project presented by:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Μεγάλος Χορηγός της βραδιάς είναι η Serkova Crystal Pure.

Υποστηρικτές της βραδιάς είναι οι: Athens METROMALL, BSB, EKO, ENVIE SHOES,MINI, NYX PROFESSIONAL MAKEUP, NYXI NYXI BEAUTY LOUNGE, PARABITA, SKIP, TOI MOI, Wella

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων για το MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure έχει ήδη ξεκινήσει, online στο www.viva.gr

Σχετικά με τη Serkova Crystal Pure

H Serkova Crystal Pure είναι η νέα, premium vodka της Serkova. Η Crystal Pure, είναι ένα προϊόν εκλεπτυσμένης και τεχνολογικά προηγμένης απόσταξης. Η άψογη σύνθεση, η εξαιρετικά απαλή, καθαρή γεύση και η κρυστάλλινη μορφή της, είναι αποτελέσματα της χρήσης των καλύτερων υλικών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της. Το καλύτερο σιτάρι, ως μοναδική πρώτη ύλη και η 10πλή απόσταξη είναι τα βασικά στοιχεία διεργασίας που συντελούν στη δημιουργία μιας vodka υψηλής ποιότητας, με έντονο άρωμα, γευστικό βάθος και μακρά επίγευση.

Σήμερα η Serkova & η Serkova Crystal Pure ανήκουν στην ΑΜΒΥΞ A.E.