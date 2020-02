Lewis Capaldi | Νo.1 στα charts της Αγγλίας με το τραγούδι του “Before You Go”!

Ο Βρετανός σταρ Lewis Capaldi κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι με τίτλο “Before You Go“, από την νέα extended εκδοχή του ‘Divinely Uninspired To A Hellish Extent’ album.

Το πλατινένιο “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” είναι το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ του 2019.

To single “Before You Go” έχει συγκεντρώσει 144.000.000 streams στο Spotify, ενώ έχει προστεθεί στη μεγαλύτερη pop playlist της Αμερικής με τίτλο “Pop Rising“. Το τραγούδι βρίσκεται επίσης στις playlists των μεγαλύτερων ραδιοφώνων της Αγγλίας όπως Capital FM, Heart FM, Magic Chilled & Virgin Radio.