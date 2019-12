“It’s the most wonderful time of the year”| Η Lea Michele κυκλοφορεί ένα holiday album που αξίζει να ακούσεις!

Η γνωστή ηθοποιός, τραγουδίστρια και συγγραφέας, Lea Michele κυκλοφορεί το πρώτο της Holiday album «Christmas in the City». Εμπνευσμένη από τις παιδικές τις αναμνήσεις και τα Χριστούγεννα που έχει περάσει μεγαλώνοντας στην Νέα Υόρκη έχει καταγράψει σε αυτό το album όλη την μαγεία των γιορτών. Πρώτο single το “It’s The Most Wonderful Time Of The Year” δίνοντας στους fans μια πρώτη γεύση με το τι περιλαμβάνει το album.

«Αυτή η κυκλοφορία είναι κάτι το οποίο ήθελα να κάνω για πολύ καιρό», δήλωσε η Lea Michele και συνεχίζει «Τα Χριστούγεννα είναι οι αγαπημένες μου γιορτές και ήταν πάντα τόσο ξεχωριστά με την οικογένειά μου. Κάθε χρόνο γυρίζω σπίτι και περνάω τις γιορτές στη Νέα Υόρκη, οπότε όταν σκέφτομαι Χριστούγεννα, σκέφτομαι αυτή την πόλη. Αυτό το album είναι πραγματικά μια γιορτή της μαγείας και του πνεύματος της πόλης μου. Είμαι τόσο χαρούμενη που μοιράζομαι τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα και ελπίζω να φέρει χαρά σε πολλούς ακροατές αυτή τη σεζόν!».

Το “Christmas in The City” επανενώνει την Lea με τον τραγουδοποιό και παραγωγό Adam Anders, καθώς οι δύο συνεργάζονται ξανά από τότε που είχαν δουλέψει μαζί στο “Glee”. Το album περιλαμβάνει διαχρονικές επιτυχίες όπως τα “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Silent Night”, “Rockin’ Around The Christmas Tree” και άλλα, καθώς και το “Christmas in New York”, ένα ολοκαίνουργιο track το οποίο έγραψε η Lea μαζί με τον Adam το οποίο είναι σίγουρο ότι θα γίνει αμέσως classic. Με top συνεργάτες όπου επέλεξε η Lea όπως ο συνάδελφός της από το Glee, Darren Criss, ο star του Spring Awakening, Jonathan Groff και η κορυφαία του Broadway, Cynthia Erivo, το “Christmas in The City” παρουσιάζει το πνεύμα των γιορτών σε ένα πραγματικό Νέας Υόρκης στυλ.

Το “IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.