It’s show time: Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ιακωβίδης, Θάνος Καλλίρης και Deevibes έρχονται το Σάββατο στις οθόνες μας

Η Cailtyn Jenner, το πιο πολυσυζητημένο μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, έρχεται αποκλειστικά στο «It’s Show Time» με τον Νίκο Κοκλώνη.

Το «It’s Show Time» αγαπά τις ανατροπές. Αυτό το Σάββατο ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται έναν ακόμα καλεσμένο-έκπληξη στο πλατό του μεγαλύτερου τηλεοπτικού πάρτι που κάνει τα Σαββατόβραδά μας ξεχωριστά.

H Caitlyn Jenner, που γνωρίσαμε μέσα από το δημοφιλές τηλεοπτικό Show «Keeping up with the Kardashians” το 2007 ως Bruce Jenner, πατέρα των διάσημων κοριτσιών, ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Νίκου. Η διάσημη transgender που συστήθηκε στον κόσμο ως Caitlyn μέσα από το εξώφυλλο του Vanity Fair το 2015, παραχώρησε στον Νίκο μια αποκαλυπτική και συγκινητική συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Πρώην Ολυμπιονίκης του δέκαθλου, η Caitlyn εξομολογείται στον Νίκο τους λόγους που την οδήγησαν στα 65 της χρόνια να ακολουθήσει την καρδιά της και να προχωρήσει σε επέμβαση αλλαγής φύλου και μιλά για την αντίδραση των διάσημων παιδιών της. Η Caitlyn Jenner μιλά από καρδιάς στον Νίκο Κοκλώνη για όλη τη ζωή της, συγκινείται ιδιαιτέρα όταν η κουβέντα έρχεται στον πατέρα της και στέλνει μήνυμα σε όλους τους διεμφυλικούς να είναι

δυνατοί και να στηρίζουν τις επιλογές τους.

Από τη σκηνή του «It’s Show Time» δεν λείπει το τραγούδι. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ερμηνεύει μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του και προχωρά σε μια κατάθεση ψυχής στον Νίκο Κοκλώνη, για το παρελθόν και το τώρα.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης υποβάλλεται από τον Νίκο Κοκλώνη σε διασκεδαστικές δοκιμασίες και διηγείται τις πιο ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει ζήσει.

Ο Θάνος Καλλίρης κάνει άνω κάτω την σκηνή του « It’s Show Time” με ποπ επιτυχίες των 90s, θυμάται τη συμμετοχή του με τους Bang στη Eurovision το 1987 και εύχεται καλή επιτυχία στην Κατερίνα Ντούσκα που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα.

Στη σκηνή του It’s Show Time εισβάλλουν με… φλούο διάθεση και οι Deevibes, ο Ντομινίκ και η Εβελίνα που ξεχώρισαν μέσα από το X Factor και μιλούν για όσα τους ενώνουν.

It’s Show Time έρχεται το Σάββατο 6 Απριλίου στις 20.00 στο OPEN.