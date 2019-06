INCO: «Δεν Υπάρχουν Κανόνες» – Το νέο τραγούδι της πιο cool μπάντας

Η πιο cool ελληνική μπάντα αυτή τη στιγμή, υπενθυμίζει πως σε ό,τι κάνει -όπως και στην αγάπη- «Δεν Υπάρχουν Κανόνες»!

Οι INCO (από το Inconsistencies που σημαίνει… «ασυνέπειες»), η ξεχωριστή ποπ-ροκ ελληνική μπάντα που ζει κάθε στιγμή χωρίς να το πολυσκέφτεται, γράφει αυθόρμητα μουσική για να εκφραστεί & κάνει κάθε φορά ό,τι γουστάρει, μας υπενθυμίζει ότι «Δεν Υπάρχουν Κανόνες» με νέο super εκρηκτικό τραγούδι και video clip!

Το video clip σκηνοθέτησαν οι VANILLA FILMS σε επιμέλεια Μιχάλη Παπανικολάου.

*Ο Ηλίας στο τραγούδι, ο Άλεξ στην κιθάρα, ο Έκτορας στα drums και ο Λευτέρης στο μπάσο, οι INCO, έχοντας γίνει talk of the town χάρη στις sold–out συναυλίες τους, όπου κι αν εμφανίζονται, έχουν χτίσει ένα φανατικό νεανικό κοινό, το οποίο εμπιστεύεται απόλυτα την ενέργειά τους, τις μουσικές παραγωγές τους που συναγωνίζονται στα ίσα αυτές του εξωτερικού, τη μοναδική σκηνική τους παρουσία σε εκρηκτικά live όπου τίποτα δεν μένει όρθιο και την αυθεντικά σημερινή, φρέσκια και cool προσωπικότητα που κουβαλούν πάνω και κάτω από τη σκηνή.