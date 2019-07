«How Do You Sleep?»: Η νέα επιτυχία του πολυβραβευμένου Βρετανού Sam Smith μόλις κυκλοφόρησε!

Ο Βρετανός βραβευμένος με τέσσερα Grammy, τρία Brit Awards, ένα Όσκαρ και μία Χρυσή Σφαίρα καλλιτέχνης Sam Smith, κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι με τίτλο ‘How Do You Sleep?’ σε συνεργασία με τον διεθνώς φημισμένο παραγωγό Max Martin καθώς και με τους Savan Kotecha και ILYA.

Το video clip για το “How Do You Sleep?’’ σκηνοθετεί ο Grant Singer σε χορογραφία της Parris Goebel.

“Φέτος νιώθω πολύ ελεύθερος, τόσο προσωπικά όσο και καλλιτεχνικά. Διασκέδασα περισσότερο από ποτέ κατά τη δημιουργία του τραγουδιού και του βίντεο κλιπ. Ώρα να χορέψετε, αγάπες μου.’’– αναφέρει χαρακτηριστικά ο Sam Smith για το νέο του single.

Το ‘How Do You Sleep?’ είναι το αμέσως επόμενο βήμα του καλλιτέχνη μετά τη συνεργασία με τη Normani για το ‘Dancing With A Stranger’, το οποίο έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 6 εκατομμυρίων αντίτυπων και έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύρια streams, ενώ έφτασε επίσης στο Νο. 1 του airplay σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο και έχει γίνει πλατινένιο σε 15 χώρες.