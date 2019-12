Harry Styles| Το εντυπωσιακό νέο του album, “Fine Line”, μόλις κυκλοφόρησε!

Το πολυαναμενόμενο νέο album του Harry Styles, “Fine Line”, μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Records και την Sony Music. To “Fine Line” είναι διαθέσιμο τώρα σε CD, βινύλιο και special edition βινύλιο, το οποίο περιλαμβάνει ένα βιβλίο 32 σελίδων με exclusive φωτογραφίες από την διαδικασία ηχογράφησης του δίσκου. Η κυκλοφορία με τα 12 tracks περιέχει το νέο single “Adore You”, που έχει ήδη συγκεντρώσει 40 εκατομμύρια streams και video views παγκοσμίως.

Απόψε ο Harry θα γιορτάσει την κυκλοφορία του album με μία ιδιαίτερη συναυλία, “Harry Styles – Fine Line Live at the Forum – One Night Only”, στο Los Angeles. Συντονιστείτε στο Instagram account @HSHQ για exclusive behind the scenes υλικό και εκπλήξεις από το σημερινό show. Η μετάδοση θα παρουσιαστεί από τον πολλά χρόνια φίλο του Harry, Matt Bellassai.

“Fine Line” Tracklist:

Golden Watermelon Sugar Adore You Lights Up Cherry Falling To Be So Lonely She Sunflower, Vol. 6 Canyon Moon Treat People With Kindness Fine Line