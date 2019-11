H Camilla Cabello ανακοινώνει την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου album της, “ROMANCE”!

Η δύο φορές υποψήφια για βραβείο Grammy, πολυπλατινένια, chart-topping τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Camila Cabello θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο δεύτερο album της “ROMANCE”, στις 6 Δεκεμβρίου από την Panik Records και την Sony Music. Το pre order για τον δίσκο θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε για την καλλιτέχνιδα με το massive global hit “Senorita” σε συνεργασία με τον Shawn Mendes, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams μέχρι σήμερα και έφτασε στο Νο1 του Billboard Top 100 και συνέχισε με την Camila να δίνει ως πρώτες γεύσεις της επερχόμενης κυκλοφορίας τα τραγούδια “Shameless”, “Liar”, “Cry For Me” και “Easy” με αποκορύφωμα το καθηλωτικό performance της στο Saturday Night Live τον προηγούμενο μήνα. Με την προ παραγγελία του album οι fans θα έχουν την δυνατότητα να κατεβάσουν κατευθείαν τα tracks “Senorita”, “Shameless”, “Liar”, “Cry For Me” και “Easy” καθώς και το ολοκαίνουριο τραγούδι “Living Proof”.

Σχετικά με την Camila Cabello

Η δύο φορές υποψήφια για Grammy γεννημένη στην Κούβα τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Camila Cabello κυκλοφόρησε το debut solo album της, “CAMILA” τον Ιανουάριο του 2018 με εκπληκτικές κριτικές να το ακολουθούν. Έφτασε κατευθείαν στο Νο1 του Billboard Top 200 την ίδια στιγμή που το single της “Havana” έφτασε στο Νο1 του Billboard Hot 100 chart, κάνοντας την Camila την πρώτη καλλιτέχνιδα μετά από περίπου 15 χρόνια που κατάφερε να μονοπωλήσει την πρώτη θέση στο Top 100 chart, στο Billboard Top 200 και στο Artist Top 100 την ίδια εβδομάδα. Ο πλατινένιος δίσκος “CAMILA” έφτασε στο Νο1 του iTunes σε 110 χώρες σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες Νο1 θέσεις που έχει πετύχει debut album στην ιστορία της πλατφόρμας. Η Camila επίσης έγινε η No1 καλλιτέχνιδα στο global Spotify. Στο τέλος του 2018, η τραγουδίστρια ήταν υποψήφια για 2 βραβεία Grammy, “Best Pop Vocal Album” και “Best Pop Solo Performance. Την ίδια χρονιά παρέλαβε τα βραβεία Artist of The Year και Video Of The Year για το hit single “Havana” από τα Video Music Awards. Αφού ξεκίνησε την σόλο καριέρα της μετά από 4 χρόνια στο συγκρότημα Fifth Harmony, η Camila κυκλοφόρησε το 9 φορές πλατινένιο smash hit “Havana”, τον Αύγουστο του 2017 και έφτασε στο Νο1 spot του pop radio chart, γίνοντας το 2ο Νο1 track στο Top 40 ως σόλο καλλιτέχνης. Επιπλέον το “Havana” έφτασε στο Νο1 του γενικού iTunes chart, στο No2 του Spotify global chart και στο Νο1 80 χωρών ανά τον κόσμο. Το “Havana” είναι το πρώτο τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνιδα που φτάνει στο Νο. 1 των Billboard Adult Contemporary, Pop Songs και Rhythmic charts εδώ και 22 χρόνια, έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.1 δισεκατομμύριο on-demand U.S. streams, σύμφωνα με το Nielsen Music και έγινε το single γυναίκας τραγουδίστριας που έχει μείνει στο Νο1 του Pop Songs τις περισσότερες εβδομάδες από το 2013. Το “Havana” έγινε το τραγούδι γυναίκας καλλιτέχνιδας με τα περισσότερα streams όλων των εποχών και ήταν το Νο1 τραγούδι παγκοσμίως στο Spotify για το 2018. Το τριπλά πλατινένιο single της “Never Be The Same” κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018 και έφτασε στο Top 10 του Billboard Hot 100. H Camila όμως είχε ήδη ένα διπλά πλατινένιο chart-topping smash with με τον Machine Gun Kelly, με τίτλο “Bad Things”. To track συγκέντρωσε πάνω από 400 εκατομμύρια on-demand streams. Ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του, έγινε η 5η γυναίκα καλλιτέχνιδα που έφτασε στο Νο1 των Pop Songs με και χωρίς συγκρότημα. Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Shawn Mendes το global smash hit single “Senorita” τον Ιούνιο του 2019, που έφτασε στο Νο1 του iTunes παγκοσμίως και έσπασε το ρεκόρ του Spotify ως η μεγαλύτερη κυκλοφορία ντουέτου στην ιστορία της πλατφόρμας. Αυτή την στιγμή είναι το τραγούδι με τα περισσότερα streams για φέτος, παγκοσμίως. Το “Senorita” είναι το δεύτερο Νο1 της Camila στο Hot 100 και το 4ο στο Pop Radio. Η Camila έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ, καθώς είναι η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τους περισσότερους monthly listeners στην ιστορία του Spotify. Τον Νοέμβριο του 2018 η pop star έγινε η νέα πρέσβειρα του οργανισμού Save the Children. Είναι προγραμματισμένο να κάνει το ντεμπούτο της στην μεγάλη οθόνη στην ταινία CINDERELLA, που θα κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου του 2021. Η ταινία θα είναι σε σκηνοθεσία του Kay Cannon και σε παραγωγή του James Corden και του Leo Pearlman.