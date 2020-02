Eurovision 2020 – Κύπρος| Αποκαλύφθηκε ο τίτλος του τραγουδιού του Sandro!

Ο Sandro, το ΡΙΚ και η ομάδα της κυπριακής αποστολής στη φετινή Eurovision αποκαλύπτουν τον τίτλο της συμμετοχής της Μεγαλονήσου στο διαγωνισμό.

“Running” θα τιτλοφορείται το τραγούδι με το οποίο ο Sandro θα προσπαθήσει να συνεχίσει τις πολύ καλές εμφανίσεις της Κύπρου στο διαγωνισμό με τις Ελένη Φουρέιρα και Τάμτα, τα δύο τελευταία χρόνια.

Εδώ και μέρες το ΡΙΚ έδινε στη δημοσιότητα teasers, μέχρι που αποκάλυψε το artwork του single που πιθανώς και να σχετίζεται με το video clip του κομματιού.

Μάλιστα, μάθαμε και μερικούς από τους στίχους του τραγουδιού:

And he said: “I don’t feel like talking, let me sit here alone…” #Staytuned #TeamCy

Η συμμετοχή θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη στις αρχές Μαρτίου!