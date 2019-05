Dromos Concert in the Park| Ο ΔΡΟΜΟΣ 89,8 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού!

Το Σάββατο 1η Ιουνίου, από τις 4 το απόγευμα και για 7 ολόκληρες ώρες, περισσότεροι από 20 κορυφαίοι καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής θα βρεθούν στη φαντασμαγορική σκηνή, στον εξωτερικό χώρο του VILLAGE shopping and more…, σε μια γιορτή που θα σας μείνει αξέχαστη!

Ήβη Αδάμου, Νίκος Απέργης, Ηλίας Βρεττός, Γιώργος Γιαννιάς, Dee Vibes, Ελευθερία Ελευθερίου, Josephine, Πέτρος Ιακωβίδης, Kings, Μαλού, Νικηφόρος, Οnirama, Γιώργος Παπαδόπουλος, Έλενα Παπαρίζου, Αναστάσιος Ράμμος, Μύρωνας Στρατής, Διονύσης Σχοινάς, Sin Boy, Τάμτα, Θοδωρής Φέρρης, Χρήστος Χολίδης και πολλοί ακόμα, στην πιο μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού!

Ο ΔΡΟΜΟΣ 89,8 διοργανώνει μια συναυλία που θα αποτελέσει έναν ανεπανάληπτο μαραθώνιο μουσικής και διασκέδασης, με τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής, να ερμηνεύουν live τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και να χαρίζουν μοναδικές στιγμές σε όλους όσοι θα παραβρεθούν και θα απολαύσουν το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της Αθήνας για το φετινό καλοκαίρι, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια ΔΡΟΜΟΣ 89,8 και τα 20 χρόνια VILLAGE shopping and more…!

Με κεντρικό παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, αλλά και όλους τους παραγωγούς του σταθμού να συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίαση, υποδεχόμαστε όλους τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε μια μοναδική συναυλία, η οποία θα μεταφερθεί μεσω podcast σε διαδικτυακές πλατφόρμες του σταθμού.

Παράλληλα με τα live performances, θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στη μεγάλη βραδιά του DROMOS CONCERT IN THE PARK, The Celebration Project, οι οποίες θα μεταδίδονται live μέσω των social media του σταθμού, άλλα και μέσω live radio στο ΔΡΟΜΟ 89,8.

Έλα κι εσύ σ’ αυτή τη μεγάλη γιορτή της μουσικής και απόλαυσε τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες σε ανατρεπτικά live acts που θα δημιουργήσουν ένα απόλυτα εορταστικό κλίμα και θα απογειώσουν την καλοκαιρινή διάθεση!

Σάββατο 1η Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα, στο VILLAGE shopping and more…!

Θηβών 228 Αγ. Ι. Ρέντης.

Να είστε όλοι εκεί

Είσοδος ελεύθερη!

ΔΡΟΜΟΣ 89,8

ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!