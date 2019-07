Δείτε 10+2 video clips με… vintage διάθεση!

Δεν ξέρουμε αν υπάρχει έλλειψη ιδεών στις μέρες μας ή αν το ‘μοντέρνο’ στυλ τελικά δεν ‘πουλάει’ και τόσο…

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι ενώ μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τον βουβό κινηματογράφο και τη δεκαετία του ’80, ή από τότε που τα pin up girls έκαναν την εμφάνισή τους στον χώρο του θεάματος, ωστόσο η επιρροή τους συνεχίζει να υφίσταται ακόμα και σήμερα και μάλιστα με δυναμικό τρόπο!

Η αισθητική τους εξακολουθεί να εμπνέει τους σκηνοθέτες πολλών video clips, οι οποίοι υπό τη σύγχρονη ματιά τους, δημιουργούν πολλές φορές μικρά αριστουργήματα.

Πάρτε μια γεύση:

Demy – Μένω

Μέλισσες – More Than That

Bruno Mars -Locked Out Of Heaven

Kings Of Leon – Supersoaker

Lana Del Rey- Summertime sadness

Caro Emerald – Stuck

Beyoncé – Why Don’t You Love Me

will.i.am – Bang Bang

Gwen Stefani – Cool

Katy Perry – Last Friday Night (T.G.I.F.)

Robbie Williams and Nicole Kidman – Somethin’ Stupid

Echo Train – Fire