Cecilia Krull – My Life Is Going On | Αυτό είναι το no1 τραγούδι στην Ελλάδα για το 2019!

Το “My Life Is Going On” της Cecilia Krull, που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό για το μοναδικό ήχο του και είναι το official track της επιτυχημένης σειράς “La Casa De Papel”, είναι το #1 τραγούδι στην Ελλάδα για το 2019, σύμφωνα με το MediaInspector!

Το smash hit παρέμεινε καθ’ όλη της διάρκεια της περασμένης χρονιάς στις υψηλότερες θέσεις του official airplay chart, κατέκτησε την κορυφή του επίσημου ραδιοφωνικού chart για μια εβδομάδα, ανέβηκε στο #1 του iTunes και έφτασε μέχρι το Top5 του Ελληνικού Shazam Chart.

Το “My Life Is Going On” θεωρείται το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό soundtrack των τελευταίων ετών. To official music video έχει πάνω από 60 εκατομμύρια YouTube views, ενώ έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια streams στο Spotify. Παράλληλα, η Cecilia Krull, στην πρώτη της live εμφάνιση στη χώρα μας, το παρουσίασε σε ένα εντυπωσιακό act, στη σκηνή του Madwalk, παρασύροντας το κοινό με τον ξεχωριστό της τρόπο.

Ωστόσο, οι επιτυχίες για την Panik Records δε σταματούν εδώ! Άλλα δύο τραγούδια της κορυφαίας ανεξάρτητης ελληνικής εταιρείας βρίσκονται στο Top5 του ετήσιου International Airplay Chart by MediaInspector για το 2019. Το τεράστιο hit των Kazka “Cry” βρίσκεται στο #3 και η συνεργασία κορυφής του Mark Ronson με την Miley Cyrus, το “Nothing Breaks Like A Heart”, στο #4, κάνοντας την Panik Records τη μοναδική εταιρεία που έχει τρία τραγούδια στην κορυφαία πεντάδα!