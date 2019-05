Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2019: H γιορτή του burger επιστρέφει ξανά στην πρωτεύουσα της γεύσης

Burger Fest | Θεσσαλονίκη – Music Line Up

1st Day – 31/5

Tonis Sfinos

Joey

2nd Day – 1/6

My Excuse

Vanilla The Band

3rd Day – 2/6

Dub Pistols

63High

Παρασκευή έως Κυριακή

31 Μαΐου – 2 Ιουνίου

Δ.Ε.Θ.

Ώρες λειτουργίας

Παρασκευή 17:00 – 00:00

Σαββάτο 13:00 – 00:00

Κυριακή 13:00 – 00:00

Γενική Είσοδος: 5€ [Με Μπύρα]

H γιορτή του burger επιστρέφει ξανά στην πρωτεύουσα της γεύσης

To Burger Fest, το πρώτο και μεγαλύτερο ελληνικό food festival αφιερωμένο στο burger, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη λατρεμένη Θεσσαλονίκη, για ένα ακόμα ζουμερό και γευστικό, ανοιξιάτικο τριήμερο! Από την Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου, το Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2019 μετατρέπει ξανά τη Δ.Ε.Θ. στο σημείο συνάντησης των απανταχού burger lovers! Στις 31 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου, απλώς ακολουθήστε τη μυρωδιά, θα σας οδηγήσει στη Δ.Ε.Θ.

Τις μοναδικές γεύσεις του Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2019 θα συνοδεύσει ένα δυναμικό κι εκρηκτικό Line Up αγαπημένων καλλιτεχνών. Την πρώτη μέρα θα απολαύσουμε τον International Showman Tonis Sfinos μαζί με τον αγαπημένο Joey, τη δεύτερη τους δυναμικούς My Excuse και Vanilla The Band, ενώ η τρίτη μέρα κλείνει εκρηκτικά με Dub Pistols και 63 High.

