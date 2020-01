Brit Awards 2020| Αυτές είναι οι φετινές υποψηφιότητες!

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψηφιότητες των ετήσιων Βρετανικών μουσικών βραβείων, Brit Awards.

Τα γνωστά κι ως Βρετανικά Grammys ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 40 χρόνια τους με την πιο λαμπερή τελετή, γεμάτη από stars παγκοσμίου βεληνεκούς, τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες και θα βραβεύσουν αυτούς που ξεχώρισαν τη χρονιά αυτή.

Η απονομή θα διεξαχθεί στις 18 Φλεβάρη στην O2 Arena του Λονδίνου και παρουσιαστής θα είναι και πάλι ο Jack Whitehall.

Οι υποψηφιότητες των BRIT Awards 2020

Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Καλύτερο Γκρουπ

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals

Τραγούδι της Χρονιάς

AJ Tracey – «Ladbroke Grove»

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – «Giant»

Dave feat. Burna Boy – «Location»

Ed Sheeran & Justin Bieber – «I Don’t Care»

Lewis Capaldi – «Someone You Loved»

Mabel – «Don»t Call Me Up»

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – «Nothing Breaks Like The Heart»

Sam Smith & Normani – «Dancing With A Stranger»

Stormzy – «Vossi Bop»

Tom Walker – «Just You and I»

Άλμπουμ της Χρονιάς

Dave – «Psychodrama»

Harry Styles – «Fine Line»

Lewis Capaldi – «Divinely Uninspired to a Hellish Extent»

Michael Kiwanuka – «Kiwanuka»

Stormzy – «Heavy Is The Head»

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Καλύτερος Διεθνής Άνδρας Καλλιτέχνης

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler the Creator

Βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα

Celeste