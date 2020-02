Billie Eilish | Ερμηνεύει το τραγούδι της νέας ταινίας του James Bond!

Τo 18χρονo pop φαινόμενο έχει γράψει το τραγούδι μαζί με τον αδερφό και στενό συνεργάτη της FINNEAS, με τον Stephen Lipson και με τους Hans Zimmer & Matt Dunkley σε ορχηστρικές πινελιές, και τον Johnny Marr στη κιθάρα.

“Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι η Billie και ο FINNEAS υπογράφουν το δυναμικό τραγούδι για το “No Time To Die“, το οποίο έχει δημιουργηθεί άψογα για να συνδυαστεί με τη συναισθηματική ιστορία της ταινίας!“- αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Michael G. Wilson και Barbara Broccoli, οι παραγωγοί του “No Time To Die”.

“Είναι μεγάλη μου τιμή που μπόρεσα να συμβάλλω στο τραγούδι μίας ταινίας που αποτελεί μέρος μίας θρυλικής σειράς. Ο James Bond είναι το πιο φοβερό κινηματογραφικό franchise που έχει υπάρξει. Είμαι σοκαρισμένη“.- δηλώνει η Billie Eilish.

Το “No Time To Die” σηματοδοτεί την 25η ταινία του James Bond.

Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 2 Απριλίου.