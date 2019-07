Beyoncé – “The Lion King: The Gift” | Το νέο της album εμπνευσμένο από την επανεκέλεση της ταινίας “The Lion King”

To “Lion King: The Gift” είναι ένα album, φόρος τιμής στην θρυλική ταινία, εξολοκλήρου επιμελημένο με αριστοτεχνία από την Beyoncé. Ενώνοντας τους αγαπημένους της παραγωγούς με τους πιο ταλαντούχους και σημαντικούς καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής της εποχής μας, καταφέρνει να φέρει τον κόσμο σε επαφή με την αυθεντική αφρικάνικη μουσική.

«Αυτό είναι ηχητικό cinema», δήλωσε η Beyoncé για το album. «Είναι μία νέα εμπειρία αφήγησης. Ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω από το να βρω απλά μία συλλογή τραγουδιών που θα ήταν εμπνευσμένη από την ταινία. Είναι μία μίξη ειδών μουσικής και συνεργασιών που δεν δημιουργούν μόνο ένα ήχο. Είναι επηρεασμένο από την R&B και Pop μέχρι και την Afro Beat σκηνή».

To “The Lion King: The Gift” είναι απόλυτα επηρεασμένο από την προσωπική σύνδεση των καλλιτεχνών που συμμετέχουν με την ιστορία της ταινίας.

«Ήθελα ο κάθε καλλιτέχνης να συνδέσει το storyline της ταινίας με το δικό του ταξίδι», πρόσθεσε στις δηλώσεις της η Beyoncé. «Κάθε τραγούδι γράφτηκε για να δώσει την ευκαιρία στον ακροατή να φανταστεί την δική του εικόνα, ενώ ακούει μία νέα σύγχρονη ερμηνεία. Ήταν σημαντικό η μουσική όχι μόνο να δημιουργηθεί από τους πιο ενδιαφέροντες και ταλαντούχους καλλιτέχνες αλλά και η παραγωγή να είναι από τους καλύτερους παραγωγούς της Αφρικής. Η αυθεντικότητα και η “ψυχή” ήταν τα πιο κρίσιμα συστατικά για εμένα».

Το album συμπεριλαμβάνει 13 νέα τραγούδια και μία διασκευή του πολυβραβευμένου τραγουδιού “The Circle of Life”.Τα νέα tracks ερμηνεύονται από την ίδια την τραγουδίστρια αλλά και από μία πολύπλευρη “συμφωνία” γεμάτη με αφρικανικές επιρροές από όλες τις γωνιές της ηπείρου, αναπάντεχες συνεργασίες δημιουργώντας παλλόμενους ρυθμούς που “γιορτάζουν” την Αφρικανική διασπορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δίσκο συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως ο Jay-Z, ο Pharrell και o Childish Gambino, ενώ υπάρχει και μία συμμετοχή – έκπληξη της κόρης της Beyonce, Blue Ivy.

To “The Lion King: The Gift”, είναι μία επιστολή αγάπης στην Αφρική, που τονίζει το σκηνικό της ταινίας που έχει τις ρίζες του στον αφρικανικό πολιτισμό και τις θαυμαστές του αφηγήσεις.

Διαθέσιμο τώρα στο Spotify από την Panik Records και την Sony Music:

https://open.spotify.com/album/552zi1M53PQAX5OH4FIdTx?si=nlonfeXhQ3amM-HrimScvA

Tracklist:

1. Beyoncé, «Bigger»

2. Beyoncé, «Find Your Way Back (Circle of Life)»

3. Tekno, Yemi Alade, Mr. Eazi, «Don’t Jealous Me»

4. Burna Boy, «Ja Ara E»

5. Beyoncé, Kendrick Lamar, «The Nile»

6. Beyoncé, Jay-Z, Childish Gambino, «Mood 4 Eva»

7. Salatiel, Pharrell, Beyoncé, «Water»

8. Blue Ivy Carter, St. Jhn, Wiz Kid, Beyoncé, «Brown Skin Girl»

9. Tiwa Savage, Mr. Eazi, «Keys to the Kingdom»

10. Beyoncé, «Otherside»

11. Beyoncé, Shatta Wale, «Already»

12. Tierra Whack, Beyoncé, Busiswa, Yemi Alade, Moonchild Sanelly, «My Power»

13. 070 Shake, Jessie Reyez, «Scar»

14. Beyoncé, «Spirit»