Ακούστε 10 τραγούδια για την… Παραλία!

Ψύλλοι στ’ αυτιά μας βέβαια, μιας και η πλειοψηφία έχει ξεχυθεί στις παραλίες εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες. Άλλες οργανωμένες, για τους πιο »άνετους», και άλλες ανοιχτές, για τους πιο περιπετειώδεις, με βότσαλα ή άμμο, με κύμα ή γαλήνια, κάθε παραλία σίγουρα αποτελεί το στέκι μας για τα καλοκαίρια και μια ευχάριστη διέξοδο από τη ζέστη και τη μίζερη καθημερινότητα!

Έτσι, μιας που και η τεχνολογία πλέον προσφέρει τη δυνατότητα να ακούς τη μουσική σου και εντός νερού, σας παραδίδουμε κάποια κομμάτια για να τα προσθέσετε στην playlist σας!

1. Rockaway Beach-Ramones

3. On the Beach- Neil Young

8. Standing On The Shore-Empire of The Sun