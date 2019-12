Αγαπημένα τραγούδια για την Νέα Χρονιά!

Λίγο πριν να μπει η νέα χρονιά, βρίσκομαι εδώ να συντάσσω αυτό εδώ το άρθρο με μια πληθώρα συναισθημάτων που αποκόμισα από τη χρονιά που φεύγει… όλα αυτά έχουν γίνει ήδη μια «πολύχρωμη αφηρημένη τέχνη» αναμνήσεων. Το αποτέλεσμα, παρόλες τις «σκουρόχρωμες πινελιές» του με ικανοποιεί και με γεμίζει ελπίδα για το νέο χρόνο που ξεκινάει! Υπάρχει τόσο πολύ αγάπη στην ατμόσφαιρα που με κάνει να πιστεύω πως η ένταση των συναισθημάτων μας ίσως τελικά και να μπορεί να αλλάξει αυτόν εδώ τον κόσμο! Χαλάρωσα, αφέθηκα και πίστεψα… αφέσου και εσύ και μοιράσου το με όλον τον κόσμο… και που ξέρεις; Ίσως τελικά να γίνονται και θαύματα… αρκεί να πιστέψεις!

Μετρά αντίστροφα ακόμα μια φορά και υποδέξου το νέο χρόνο με τον πιο μουσικό τρόπο…

…γιατί ακόμα και στα θαύματα υπάρχει μουσική υπόκρουση! Οι στίχοι των τραγουδιών γίνονται οι πιο θερμές ευχές μας για όλον τον κόσμο… ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!

Ian Axel – This is the New Year

Abba – Happy New Year

Φοίβος Δεληβοριάς – Και του χρόνου

http://www.youtube.com/watch?v=jAgNmB_AzhI

Justin Bieber feat.Jaden Smith – Happy New Years

Μιχάλης Χατζηγιάννης – Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά

U2 – New Year’s day

Μιλτιάδης Πασχαλίδης – Πρωτοχρονιά

Bing Crosby – Let’s Start the New Year Right

Eagles – Funky New Year

Pink Martini – Auld Lang Syne