«Όμορφη Ζωή»| Nicola Piovani, Λίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρής Βουτσικάκης κυκλοφορούν το νέο τους album!

O κορυφαίος Ιταλός συνθέτης Nicola Piovani, η αγαπημένη Ελληνίδα στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και ο ξεχωριστός νεαρός ερμηνευτής Θοδωρής Βουτσικάκης παρουσιάζουν το album «Όμορφη Ζωή», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen!

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία αποκαλύφθηκε πριν από λίγους μήνες, με την κυκλοφορία του ομότιτλου τραγουδιού του album, το οποίο έκανε όλους τους ακροατές να τραγουδούν πως «ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΗ Η ΖΩΗ». Το συνολικό έργο παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο κοινό live, στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου ο Θοδωρής Βουτσικάκης ερμήνευσε τα τραγούδια με τη σπουδαία σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

Οι καλλιτεχνικοί δρόμοι των Nicola Piovani – Λίνας Νικολακοπούλου – Θοδωρή Βουτσικάκη συναντήθηκαν με αφορμή την κοινή και έντονη επιθυμία τους να τραγουδηθούν στα ελληνικά, αγαπημένες μελωδίες του συνθέτη αλλά και ορισμένα κρυμμένα διαμάντια που ερμηνεύονται για πρώτη φορά!

Στο album περιλαμβάνονται μουσικά θέματα του Nicola Piovani από το θέατρο και τον κινηματογράφο, «ντυμένα» με τους εμπνευσμένους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη «μαγική» χροιά του Θοδωρή Βουτσικάκη. Τις ενορχηστρώσεις επιμελήθηκε ο εξαιρετικός αρχιμουσικός Αντώνης Σουσάμογλου.

Η «Όμορφη Ζωή» θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στα ψηφιακά καταστήματα και στα φυσικά σημεία πώλησης δίσκων.

Από σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, το album είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://smarturl.it/OmorfiZoiAlbum

Tracklist

1. ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ (La Vita e Bella)

2. ΠΕΤΑ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ (E Lalabai)

3. BUONGIORNO PRINCIPESSA

4. ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (Na Serenata a Ponte)

5. Η ΚΡΗΝΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ (Quartieri Latini)

6. Η ΑΦΟΡΜΗ (Nowhere)

7. ΠΟΣΟ… (Quanto t’ho Amato)

8. ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ (Romanza di Liola)

9. ΝΑ ‘ΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ (Near You)

2020 PANIK OXYGEN