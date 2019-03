Χρήστος Μάστορας: Ένα πρόβλημα υγείας τον κρατά μακριά από τις εμφανίσεις του!

View this post on Instagram

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Δυστυχώς, η υγεία του Χρήστου δεν έχει επαρκώς αποκατασταθεί, ώστε να μπορέσει να εμφανιστεί τις επόμενες μέρες στα προγραμματισμένα live. Οι εμφανίσεις στο ΒΟΧ Athens της Παρασκευής 22/3 και του Σαββάτου 23/3 αναβάλλονται. Καλή ανάρρωση στον αγαπημένο μας Χρήστο.