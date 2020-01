Τάμτα | Ερμηνεύει το soundtrack της Βελγικής ταινίας «Losers Revolution»!

Η Τάμτα, δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του single της «Sex With Your Ex», κυκλοφορεί ένα ολοκαίνουριο τραγούδι με τίτλο «My Zone», με το οποίο ντύνει μουσικά την Βελγική κωμική ταινία «Losers Revolution» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 11 Μαρτίου.

Το «Sex With Your Ex» και το «My Zone» θα συμπεριληφθούν στο επερχόμενο αγγλόφωνο album της Τάμτα που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020 από τη Minos EMI / Universal.

Το «My Zone» είναι ένα trap τραγούδι με electro επιρροές, φέρει την υπογραφή των Boombamontana και ήδη ακούγεται στα επίσημα trailer της ταινίας που κυκλοφορούν εδώ και λίγες μέρες.

Δείτε το επίσημο trailer της ταινίας: