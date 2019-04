Σταυρός του Νότου: Οι εμφανίσεις του Απριλίου

Το μουσικό στέκι της Αθήνας, «ο Σταυρός του Νότου» ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τα Lives του Απριλίου.

Βλέπουμε πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες που μπορείτε να απολαύσετε στη γνωστή μουσική σκηνή.

Δείτε αναλυτικά τους καλλιτέχνες και τις ημερομηνίες των εμφανίσεών τους στον Σταυρό του Νότου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σταυρός του Νότου CLUB

Τετάρτη 03/04 Πέτρος Μάλαμας-Φώτης Σιώτας / Σταυρός του Νότου CLUB

Πέμπτη 04/04 Όθωνας Μεταξάς / Σταυρός του Νότου CLUB



Πέμπτη 04/04 Κατερίνα Πολέμη-Δήμητρα Σελεμίδου / Σταυρός του Νότου PLUS



Παρασκευή 05/04 Ματούλα Ζαμάνη / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Παρασκευή 05/04 Χριστόφορος Ζαραλίκος / Σταυρός του Νότου PLUS



Παρασκευή 05/04 Βίκυ Καρατζόγλου / Σταυρός του Νότου CLUB



Σάββατο 06/04 Παντελής Θαλασσινός / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Σάββατο 06/04 Αγγέλα Σιδηροπούλου / Σταυρός του Νότου CLUB



Σάββατο 06/04 RadioTrip2 / Σταυρός του Νότου PLUS

Κυριακή 07/04 Νίκος Ζουρνής / Σταυρός του Νότου CLUB

Δευτέρα 08/04 Μαρία Παπαγεωργίου / Σταυρός του Νότου CLUB



Πέμπτη 11/04 Όθωνας Μεταξάς / Σταυρός του Νότου CLUB



Πέμπτη 11/04 Κατερίνα Πολέμη-Δήμητρα Σελεμίδου / Σταυρός του Νότου PLUS



Παρασκευή 12/04 Βίκυ Καρατζόγλου / Σταυρός του Νότου CLUB



Παρασκευή 12/04 Ματούλα Ζαμάνη / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Παρασκευή 12/04 Χριστόφορος Ζαραλίκος / Σταυρός του Νότου PLUS



Σάββατο 13/04 Παντελής Κυραμαργιός / Σταυρός του Νότου CLUB

Σάββατο 13/04 Παντελής Θαλασσινός / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Σάββατο 13/04 RadioTrip2 / Σταυρός του Νότου PLUS



Κυριακή 14/04 Kulamacus / Σταυρός του Νότου CLUB



Κυριακή 14/04 ΤΑΚΙΜ / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Δευτέρα 15/04 Μαρία Παπαγεωργίου / Σταυρός του Νότου CLUB

Τρίτη 16/04 Στέλιος Τσουκιάς / Σταυρός του Νότου CLUB

Τετάρτη 17/04 Μάγδα Βαρούχα / Σταυρός του Νότου CLUB

Πέμπτη 18/04 Γιάννης Διονυσίου / Σταυρός του Νότου PLUS



Παρασκευή 19/04 Βίκυ Καρατζόγλου / Σταυρός του Νότου CLUB



Παρασκευή 19/04 Χριστόφορος Ζαραλίκος / Σταυρός του Νότου PLUS



Παρασκευή 19/04 Ματούλα Ζαμάνη / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Σάββατο 20/04 Παντελής Θαλασσινός / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Σάββατο 20/04 Λεωνίδας Μπαλάφας / Σταυρός του Νότου CLUB



Σάββατο 20/04 RadioTrip2 / Σταυρός του Νότου PLUS



Κυριακή 21/04 ΤΑΚΙΜ / Σταυρός του Νότου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Κυριακή 21/04 USURUM / Σταυρός του Νότου CLUB