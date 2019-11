Οι Red Hot Chili Peppers στο Ejekt Festival 2020!

Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της ροκ μουσικής, οι Red Hot Chili Peppers, έρχονται στις 5 Ιουνίου του 2020 στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση μέσα από την επίσημη σελίδα του EJEKT Festival στο Facebook.

Η προπώληση εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία θα ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου 12 μ.μ.

Με πάνω από 70 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, οι Red Hot Chili Peppers έχουν κερδίσει 7 βραβεία Grammy σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες, όπως σε αυτήν του Best Album Rock για το «Stadium Arcadium», του Best Rock Performance By a Duo or Group για το «Dani California», του Best Rock Song για το «Scar Tissue» και του Best Hard Rock Performance With Vocal για το «Give It Away».

Οι Red Hot Chili Peppers δημιουργήθηκαν στην πόλη των αγγέλων, το Los Angeles, το 1983. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Ο μοναδικός και χαρακτηριστικός ήχος τους είναι βασισμένος σε ένα συνδυασμό rock, punk και funk. Τα μέλη του συγκροτήματος είναι ο τραγουδιστής Anthony Kiedis, ο μπασίστας Fle a, ο ντράμερ Chad Smith και ο κιθαρίστας Josh Klinghoffer.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι Red Hot Chili Peppers έρχονται στην Ελλάδα, αφού η πρώτη ήταν στο ΟΑΚΑ το καλοκαίρι του 2012.

